Beatriz Mojica llama a la unidad de Morena en Guerrero

La senadora con licencia Beatriz Mojica Morga, reivindicó su trayectoria dentro de la izquierda y llamó a los aspirantes a la candidatura de Morena en Guerrero a privilegiar la unidad y el proyecto colectivo por encima de las aspiraciones personales.

En el marco del proceso interno de Morena en la entidad, Mojica Morga recordó su participación en el movimiento encabezado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador desde 2006, así como en el primer proceso de credencialización de simpatizantes.

Al referirse a la lealtad partidista, sostuvo que esta no debe ser objeto de presunción, sino demostrarse en los momentos de mayor dificultad.

Bajo esta premisa, convocó a quienes participan en la contienda interna a aceptar la decisión que tome el pueblo mediante la encuesta y mantener el trabajo a favor del movimiento, independientemente de quién resulte favorecido.

La consejera señaló que quien obtenga la candidatura tendrá la responsabilidad de abrir las puertas e incorporar a las diferentes expresiones de Morena, mientras que quienes no sean seleccionados deberán continuar trabajando en favor de la organización política.

Mojica Morga consideró que la integración de los distintos liderazgos deberá darse de manera gradual, mediante el diálogo y el trabajo territorial en las comunidades y municipios de Guerrero.

Asimismo, afirmó que Morena pertenece a su militancia y al pueblo que ha participado en su construcción.

Reconoció que posiblemente no será inmediato que todos los participantes del proceso interno aparezcan juntos en una misma imagen; sin embargo, sostuvo que lo relevante será que puedan ser vistos trabajando en la misma dirección en las comunidades y municipios.

Finalmente, planteó que el cierre de la contienda interna no debe convertirse en un punto de ruptura entre los participantes, sino en el comienzo de una nueva etapa de organización, trabajo territorial y unidad, con miras a enfrentar los próximos desafíos políticos de Morena en Guerrero.