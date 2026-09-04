Operativo en Oaxaca deja tres detenidos y asegura droga y armas

Operativo en Oaxaca

Tres personas fueron detenidas durante un operativo conjunto realizado en distintos puntos de Oaxaca, como parte de las investigaciones contra una célula delictiva presuntamente relacionada con delitos de extorsión, cobro de cuotas e invasión de predios.

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ejecutaron seis órdenes de cateo, autorizadas por un juez de Control, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Durante las intervenciones, las autoridades detuvieron a tres personas que estarían vinculadas con la organización delictiva. En los inmuebles también fueron asegurados un arma corta, aproximadamente 1.5 kilogramos de marihuana, tres vehículos y dinero en efectivo.

De acuerdo con las autoridades, los operativos fueron resultado de trabajos de investigación y seguimiento a actividades relacionadas con células dedicadas a la extorsión.

Tras las detenciones, a los presuntos integrantes de la célula les fueron leídos sus derechos y fueron puestos, junto con los objetos asegurados, a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

Las instituciones participantes señalaron que los operativos forman parte de las acciones coordinadas para combatir la extorsión mediante labores de inteligencia, investigación y presencia territorial.