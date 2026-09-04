Torres Piña respalda firmeza de Sheinbaum contra el huachicol fiscal y la impunidad

Carlos Torres Piña

Luego de que la Presidenta informara que durante su administración han sido retirados 63 permisos a agentes aduanales por irregularidades relacionadas con el contrabando de combustible y otras faltas, Torres Piña sostuvo que este tipo de acciones acreditan una política de cero tolerancia frente a quienes utilizan una responsabilidad pública o una autorización del Estado para cometer delitos.

“Combatir la corrupción también significa investigar, sancionar y cerrar los espacios desde los que operan quienes dañan el patrimonio nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum está dejando claro que en México nadie debe tener privilegios frente a la ley y que la transformación también pasa por fortalecer nuestras instituciones”, señaló.

Torres Piña destacó además las modificaciones impulsadas en materia aduanera para establecer mayores responsabilidades a quienes participan en estas actividades y aseguró que la experiencia demuestra que combatir los delitos requiere coordinación, inteligencia, investigaciones sólidas y consecuencias para quienes resulten responsables.

“México tiene una Presidenta que está enfrentando problemas que durante décadas se dejaron crecer. Esa firmeza tiene todo nuestro respaldo. Desde Michoacán vamos a seguir acompañando el proyecto de Claudia Sheinbaum porque combatir la corrupción, recuperar recursos para el pueblo y fortalecer el Estado de derecho también significa profundizar la transformación”, concluyó.