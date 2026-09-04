Sheinbaum destaca programas de bienestar durante visita a San Luis Potosí

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó parte de los resultados de su gobierno durante una visita a San Luis Potosí, donde destacó los programas de bienestar y la atención que se brinda a adultos mayores, personas con discapacidad, jóvenes, estudiantes y productores del campo.

Durante el evento, la mandataria señaló que su administración busca mantenerse cerca de la población y no trabajar únicamente desde las oficinas. Explicó que, como parte de su segundo informe de gobierno, decidió acudir a las 32 entidades del país para informar directamente a la ciudadanía sobre los avances de su administración. Sheinbaum recordó que el primero de septiembre presentó su informe en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, y posteriormente comenzó una gira por diferentes estados. Antes de llegar a San Luis Potosí estuvo en Zacatecas y posteriormente continuaría con actividades en Aguascalientes.

La presidenta también habló sobre la historia de México y señaló que la llamada Cuarta Transformación retoma principios como la independencia, la soberanía, la libertad, la justicia social y la democracia. Durante su mensaje hizo un recorrido por las transformaciones históricas del país, comenzando con la Independencia de México, la Reforma y la Revolución Mexicana. De acuerdo con su discurso, estos procesos estuvieron relacionados con las luchas del pueblo mexicano por conseguir mayores derechos y justicia social.

La mandataria también se refirió al periodo neoliberal, que ubicó entre 1982 y 2018. Afirmó que durante esos 36 años se privatizaron empresas y, desde su perspectiva, se dejaron de lado las necesidades de una parte de la población. Sheinbaum aseguró que desde 2018, con el inicio de la Cuarta Transformación, se comenzó una nueva etapa en la que los gobiernos buscan poner en el centro a la población.

Uno de los principales temas de su mensaje fueron los programas sociales. La presidenta afirmó que estas acciones representan una forma de apoyar directamente a las familias mexicanas. En el caso de San Luis Potosí, informó que 335 mil 802 adultos mayores reciben la Pensión para el Bienestar. También señaló que alrededor de 52 mil personas con discapacidad reciben un apoyo económico.

En materia de educación, indicó que 85 mil 261 estudiantes de preparatoria reciben la beca Benito Juárez, mientras que 7 mil 500 jóvenes reciben una beca para estudiar en universidades públicas. Además, destacó el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que ha beneficiado a 19 mil 532 jóvenes en la entidad. La presidenta también informó que 56 mil 637 productores agrícolas reciben apoyo mediante Producción para el Bienestar y que 51 mil 890 reciben fertilizantes gratuitos.

Otro de los programas mencionados fue Sembrando Vida, en el que participan 16 mil 895 personas en San Luis Potosí. Además, señaló que 156 mil 691 niñas y niños reciben leche a bajo precio mediante el programa Leche para el Bienestar. En materia educativa, explicó que 2 mil 647 escuelas públicas han recibido apoyo a través del programa La Escuela es Nuestra para realizar trabajos de mantenimiento. También mencionó que 82 escuelas preparatorias recibieron este beneficio.

Sheinbaum destacó además la Pensión Mujeres Bienestar, programa dirigido a mujeres de 60 años en adelante. Informó que 76 mil 235 mujeres reciben este apoyo en San Luis Potosí. La presidenta explicó que este programa busca reconocer principalmente el trabajo de cuidados que realizan muchas mujeres dentro de las familias.

Por su parte, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, expresó su respaldo a la presidenta y aseguró que en la entidad existe apoyo a la transformación que impulsa el gobierno federal. El evento formó parte de la gira de la presidenta para presentar los resultados de su segundo año de gobierno directamente ante habitantes de diferentes estados del país.