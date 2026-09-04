Milena Quiroga destaca producción de tomate y generación de empleos en Vizcaíno

Milena Quiroga

Milena Quiroga, aspirante a la coordinación estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación en Baja California Sur destacó la importancia de la actividad agrícola en la región de Vizcaíno, particularmente por su contribución a la generación de empleos y al desarrollo económico local.

Durante un recorrido por la Agrícola La Primavera, conoció el proceso de producción de tomate, desde la siembra y cosecha hasta el traslado del producto para su comercialización.

En el lugar, reconoció la labor de las y los trabajadores del campo, así como de los agricultores que mantienen estas actividades productivas y contribuyen a generar fuentes de empleo para las familias de la región.

Quiroga señaló que continuará impulsando el desarrollo de las actividades agrícolas en Baja California Sur, bajo un enfoque que combine el crecimiento económico con el cuidado del medio ambiente y la responsabilidad hacia las comunidades y trabajadores.

“Vamos a seguir impulsando un desarrollo económico responsable”, afirmó durante el recorrido, al destacar que el sector agrícola representa una actividad relevante para la economía de Vizcaíno y sus habitantes.

El compromiso, indicó, es fortalecer este tipo de actividades productivas de manera ordenada y responsable, procurando que la generación de empleos y riqueza sea compatible con la protección de los recursos naturales.