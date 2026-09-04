Fundación CIMA x Ti y DIF Baja California entregan 350 mochilas en Mexicali

Niñas y niños de la Escuela Primaria Ponciano Hernández, en Mexicali, Baja California, recibieron el apoyo.

Fundación CIMA x Ti, brazo social de CIMA, empresa mexicana del sector alimentario, entregó el pasado 1 de septiembre 350 mochilas escolares a niñas y niños de la Escuela Primaria Ponciano Hernández, en Mexicali, Baja California, en colaboración con el Sistema DIF Baja California.

La entrega forma parte de Enmochílate, programa de Fundación CIMA x Ti enfocado en apoyar la educación y contribuir a generar mejores condiciones para el regreso y la permanencia escolar. La iniciativa opera mediante alianzas con instituciones públicas y aliados estratégicos, lo que permite ampliar su alcance y llevar apoyos a comunidades que los requieren.

El evento, organizado por el Sistema DIF Baja California, contó con la participación de la Dra. Mavis Olmeda García, presidenta del organismo; Diana Asunción Pérez Álvarez, directora general, y Eva Polett Félix Ponce, directora de la Escuela Primaria Ponciano Hernández. Por parte de Fundación CIMA x Ti asistieron Tania Silvina Loya Fierro, directora de la fundación, y Mónica Estefanía Curiel Belmares, coordinadora de Programas y Donativos.

El inicio del ciclo escolar representa para muchas familias un gasto importante concentrado en pocas semanas. Contar con una mochila atiende una necesidad inmediata y contribuye a reducir una de las barreras materiales que pueden influir en la continuidad escolar de niñas y niños.

Niñas y niños de la Escuela Primaria Ponciano Hernández, en Mexicali, Baja California, recibieron el apoyo.

“Cuando una niña o un niño llega a la escuela con lo que necesita, algo cambia en la manera en que comienza el año. Por eso trabajamos con instituciones como el Sistema DIF Baja California: a través de estas alianzas podemos llegar a más comunidades”, señaló Tania Silvina Loya Fierro, directora de Fundación CIMA x Ti.

Con esta entrega, Fundación CIMA x Ti fortalece su presencia en Baja California y da continuidad a Enmochílate, programa que ha llevado apoyos escolares a distintos estados del país mediante la colaboración con sistemas DIF, gobiernos locales y escuelas públicas.