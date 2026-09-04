CFE fortalece segimientoambiental en Los Azufres, Michoacán

Como parte del compromiso del Gobierno de México de mantener un diálogo abierto con las comunidades y atender de manera institucional sus planteamientos, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) recibió este 3 de septiembre a representantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, así como a autoridades estatales y federales, en las instalaciones del Campo Geotérmico Los Azufres.

La visita se realizó en seguimiento a los acuerdos alcanzados durante la Séptima Sesión Ordinaria del Comité Interinstitucional de Calidad Ambiental y Salud Pública, Los Azufres, Michoacán, y a solicitud formulada por conducto de la Secretaría de Gobernación.

Durante el encuentro se efectuó un recorrido por dos puntos de interés previamente planteados por las comunidades, relacionados con el proceso de operación geotérmica, mismos que se desarrollaron con plena apertura por parte de la CFE y permitió conocer directamente las instalaciones y los procesos que se realizan en el campo geotérmico.

La CFE reiteró que la operación del Campo Geotérmico Los Azufres se realiza conforme a la normatividad ambiental aplicable y mantiene coordinación con las autoridades competentes para el seguimiento de los temas ambientales y de salud planteados en el Comité Interinstitucional.

La Comisión garantiza su participación en estos espacios de diálogo y coordinación, con particular interés en las comunidades indígenas y disposición para contribuir, desde el ámbito de sus atribuciones, al seguimiento de las inquietudes planteadas y a la protección del entorno.