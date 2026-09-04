Zacatecas busca cerrar 2026 con menos de 100 homicidios

El gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, destacó los avances que ha tenido el estado en materia de seguridad y aseguró que la estrategia aplicada durante los últimos años ha permitido reducir de manera importante los homicidios y fortalecer a las corporaciones policiales.

Durante un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el mandatario estatal explicó que cuando inició su administración había municipios donde algunos policías recibían salarios de apenas 3 mil 500 pesos mensuales. Actualmente, aseguró, ningún elemento policial gana menos de 18 mil pesos.

Monreal señaló que uno de los objetivos es mejorar todavía más las condiciones laborales de los policías, por lo que atenderán la recomendación de establecer un salario mínimo de 19 mil pesos para los elementos de seguridad.

Como parte del fortalecimiento de las corporaciones, el gobierno estatal implementó un modelo integral de carrera policial que incluye mejores salarios, capacitación, equipamiento y prestaciones.

También se establecieron seguros de vida adicionales para los elementos. De acuerdo con lo explicado por el gobernador, los policías cuentan con un seguro adicional de un millón 250 mil pesos en caso de fallecimiento en cumplimiento de su deber y de 650 mil pesos por muerte por causa natural.

En cuanto al equipamiento, Zacatecas incorporó 400 nuevas patrullas, ocho vehículos tácticos blindados y 106 motopatrullas. También se adquirió un helicóptero Black Hawk y se construyeron nuevas instalaciones para fortalecer las tareas de seguridad.

Uno de los proyectos principales es el nuevo Centro C5I, ubicado en el cerro de San Simón, desde donde se coordinan las labores de inteligencia y vigilancia. Además, existen seis centros regionales de seguridad.

El gobernador explicó que los 58 municipios del estado ya están enlazados mediante tecnología con este centro de inteligencia. De ellos, 24 cuentan con convenios y 28 trabajan bajo un esquema de mando coordinado, mientras que seis municipios todavía no se integran a este modelo.

La estrategia también contempla el uso de nuevas tecnologías. Entre los equipos adquiridos se encuentran 16 inhibidores de drones, pistolas antidrones, 12 drones tácticos y un sistema de protección contra este tipo de aeronaves para zonas estratégicas y eventos.

Monreal explicó que la estrategia de seguridad se ha desarrollado por diferentes etapas. Primero se realizó un diagnóstico de la situación que enfrentaba Zacatecas en 2021; posteriormente se aplicó una etapa de contención del delito, después una de disminución y actualmente se trabaja en la consolidación de la paz.

También fueron creados dos grupos policiales especializados: la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas y el Grupo Operativo Rural Zacatecas, enfocados en atender situaciones de seguridad tanto en zonas urbanas como rurales y montañosas.

Uno de los principales resultados señalados fue la reducción de los homicidios. En 2021 se registraron mil 741 homicidios, mientras que en 2022 fueron mil 428 y en 2023 la cifra bajó a mil 58.

Para 2024, considerado por el gobierno estatal como el Año de la Paz, se contabilizaron 500 homicidios. En 2025 la cifra descendió a 149 y, de acuerdo con el gobernador, en 2026 hasta septiembre se contabilizaban 64 casos.

La meta de las autoridades es cerrar este año con menos de 100 homicidios, una cifra que representaría una reducción considerable en comparación con los años anteriores.

Monreal destacó que estos resultados son producto de la coordinación entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, las policías estatales y municipales, las fiscalías y otras instituciones de seguridad.

Por su parte, Claudia Sheinbaum reconoció públicamente el trabajo realizado por el gobierno de Zacatecas en materia de seguridad y felicitó al gobernador David Monreal y a su equipo por los avances registrados.

El gobernador afirmó que la estrategia de seguridad forma parte de una política más amplia que también incluye las agendas de la paz, del bienestar y del progreso, con acciones relacionadas con el deporte, el campo, el desarrollo económico y la generación de nuevos negocios.