Plan Integral de Seguridad reforzará prevención y atención social en Sinaloa

El Gobierno de Sinaloa avanza en la elaboración del Plan Integral de Seguridad y Gobernabilidad, una estrategia que busca fortalecer las acciones de prevención y atender de manera directa a los sectores más vulnerables de la población.

La gobernadora Graciela Domínguez Nava informó que el plan se encuentra avanzado, aunque su presentación será posteriormente, debido a que todavía se revisan algunos temas presupuestales y de coordinación con el Gobierno Federal.Durante su visita al municipio de Choix, donde este viernes se realizó la Mesa de Seguridad, la mandataria explicó que uno de los principales objetivos de su administración es mantener presencia en los diferentes municipios de Sinaloa y tener mayor cercanía con la población.

Domínguez Nava señaló que la realización de la Mesa de Seguridad en este municipio forma parte de esta estrategia de mantener un gobierno en movimiento y conocer de manera directa las necesidades que existen en las diferentes regiones del estado.

Sobre el Plan Integral de Seguridad y Gobernabilidad, la gobernadora explicó que se busca darle un mayor enfoque social, además de mantener las acciones de seguridad y prevención que ya se realizan. Indicó que actualmente se están revisando los recursos necesarios para poner en marcha las diferentes acciones y también se trabaja en coordinación con la Federación.

Uno de los puntos que destacó es que el plan contempla un mayor despliegue territorial de las distintas áreas del Gobierno del Estado, con el objetivo de atender de manera más cercana a la población. La estrategia también considera acciones preventivas dirigidas principalmente a sectores vulnerables, por lo que participarán tanto las áreas relacionadas con la seguridad como las encargadas de los programas sociales.

“Vamos a hacer un mayor despliegue territorial de todas las áreas de gobierno y sobre todo con algunas acciones en temas preventivos y de atención en sectores vulnerables”, explicó la gobernadora. La mandataria reconoció que la tarea del gabinete de seguridad es grande y que todavía existen retos importantes para mejorar las condiciones de seguridad en Sinaloa.

Sin embargo, aseguró que se han comenzado a observar avances gracias al trabajo que se realiza diariamente en la Mesa de Seguridad, donde se da seguimiento a las condiciones que existen en los diferentes municipios. Como parte de estos avances, mencionó que algunos sectores de la sociedad, entre ellos el transporte y el comercio, han comenzado a ampliar sus horarios de servicio y atención.

De acuerdo con la gobernadora, esta situación representa un paso hacia la recuperación de actividades que anteriormente se realizaban de manera normal en distintos puntos del estado. Domínguez Nava aseguró que la estrategia de seguridad continuará fortaleciéndose todos los días mediante la revisión y seguimiento de las acciones implementadas.

La gobernadora reiteró que el objetivo es generar mejores condiciones para que las familias sinaloenses puedan recuperar espacios públicos y volver a utilizar las calles con mayor tranquilidad. Finalmente, señaló que el Gobierno del Estado mantendrá el trabajo coordinado con las autoridades federales y continuará realizando reuniones de seguridad para evaluar los resultados y establecer nuevas acciones.

El Plan Integral de Seguridad y Gobernabilidad será presentado una vez que concluyan las revisiones presupuestales y los acuerdos de coordinación con la Federación. Mientras tanto, las autoridades estatales continuarán con las acciones de seguridad, prevención y atención social, con la intención de avanzar en la recuperación de la tranquilidad y las actividades cotidianas en Sinaloa.