Profeco reporta precios promedio de gasolina regular y diésel en México

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó sobre los precios promedio de la gasolina regular y el diésel en el país, como parte del programa “Quién es Quién en los Precios”, mediante el cual se revisan los costos que ofrecen las estaciones de servicio.

De acuerdo con el monitoreo realizado por la dependencia, al 27 de agosto de 2026, el litro de gasolina regular registró un precio promedio nacional de 23.68 pesos, mientras que el diésel tuvo un precio promedio de 27.01 pesos por litro.

La Profeco señaló que este monitoreo permite a los consumidores conocer los precios que se manejan en las diferentes gasolineras y tomar mejores decisiones al momento de cargar combustible. La dependencia recordó que existen diferencias entre los precios que ofrecen las estaciones de servicio, por lo que recomendó a los automovilistas revisar las opciones disponibles antes de realizar una compra.

Para facilitar esta consulta, Profeco cuenta con mapas interactivos en los que se pueden identificar las gasolineras que ofrecen precios más justpos para la gasolineras que ofrecen precios más justos para la gasolina regular y el diésel. Estas herramientas forman parte de las acciones que realiza la Procuraduría para proporcionar informaicón a los consumidores y ayudar a evitar que paguen precios elevados por los combustibles.

El programa “Quién es Quién en los Precios” realiza revisiones periódicas de diferentes productos y servicios, entre ellos los combustibles, con la finalidad de presentar información que pueda ser útil para las familias mexicanas. En el caso de la gasolina regular, el precio promedio nacional reportado fue de 23.68 pesos por litro. Mientras tanto, el diésel alcanzó un promedio de 27.01 pesos por litro. La Profeco recomendó a los consumidores comparar los precios antes de acudir a una estación de servicio, ya que el costo puede cambiar dependiendo de la ubicación y del establecimiento.

Además, la dependencia invitó a la población a mantenerse atenta ante posibles irregularidades en las gasolineras y utilizar los canales oficiales para presentar denuncias cuando se detecten situaciones que afecten a los consumidores. Entre las irregularidades que pueden ser reportadas se encuentran posibles problemas relacionados con el servicio, los precios o las condiciones en las que se realiza la venta de combustible.

La Procuraduría recordó que los consumidores tienen derecho a recibir información clara sobre los productos y servicios que adquieren, así como a pagar precios que correspondan a lo anunciado por los establecimientos. El monitoreo de los precios de los combustibles es importante debido a que la gasolina y el diésel forman parte de los gastos cotidianos de millones de personas. Además, sus precios pueden tener un impacto indirecto en otros productos y servicios, principalmente por los costos relacionados con el transporte.

Por esta razón, conocer los precios promedio y comparar las diferentes opciones puede ayudar a los consumidores a cuidar su economía. Profeco reiteró que continuará con las labores de vigilancia y monitoreo para proporcionar información actualizada sobre los precios de los combustibles.

La dependencia también llamó a los ciudadanos a consultar herramientas oficiales antes de cargar gasolina o diésel y reportar cualquier irregularidad que detecten.