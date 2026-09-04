Encuentran sin vida a Zenyazen Escobar en Veracruz, diputado federal de Morena

Zenyazen Escobar Zenyazen Escobar durante su etapa como secretario de Educación del estado de Veracruz. Foto: Cuartoscuro (Yerania Rolón Rolón)

El diputado federal de Morena Zenyazen Roberto Escobar García fue localizado sin vida la mañana de este viernes 4 de septiembre de 2026 en el municipio de Puente Nacional, Veracruz. Según reportes preliminares de medios especializados, el cuerpo del legislador se encontró en la localidad de Chichicaxtle, en la zona de la autopista Cardel-Xalapa. Los primeros informes indican que presentaba al menos un impacto de arma de fuego

¿Qué se sabe de la muerte de Zenyazen Escobar en Veracruz?

De acuerdo con los primeros informes, el cuerpo de Escobar fue localizado dentro de un automóvil estacionado a un costado de la carretera. El secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, confirmó públicamente el fallecimiento y señaló que, de acuerdo con la información disponible en ese momento, se trataba de una muerte relacionada con un arma de fuego.

Ahued indicó además que el vehículo no presentaba signos visibles de haber sido objeto de una agresión externa, por lo que descartó, de manera preliminar, que se tratara de un atentado contra el legislador.

El funcionario explicó que las autoridades todavía se encontraban realizando las diligencias correspondientes y pidió esperar los resultados de las investigaciones antes de establecer una conclusión sobre lo ocurrido.

FGR atraerá la investigación por la muerte de Zenyazen Escobar

Uno de los elementos confirmados por el Gobierno de Veracruz es que la investigación será atraída por la Fiscalía General de la República (FGR). Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado de Veracruz inició las diligencias periciales y la recopilación de indicios en el lugar donde fue localizado el diputado.

Ahued señaló que deberán agotarse todas las líneas de investigación para determinar con precisión las circunstancias de la muerte.

Las autoridades no han confirmado públicamente que se trate de un homicidio ni han establecido oficialmente que se haya tratado de un suicidio. Aunque algunos reportes periodísticos han planteado distintas hipótesis, el secretario de Gobierno evitó adelantar una conclusión y señaló que será necesario esperar los resultados periciales.