En septiembre, EU ha derribado 11 drones en la frontera con México; van 300 neutralizados en 2026

El Comando Norte afirma que utilizó un láser de Alta Energía para inhabilitar cien drones tan sólo en agosto

Las fuerzas armadas estadunidenses han derribado al menos 11 drones en la frontera con México mediante el uso de un láser de alto poder. El Northcom, el Comando Norte de EU, informó que durante agosto e inicios de septiembre cien aeronaves no tripuladas “no autorizadas” fueron neutralizadas mediante el uso de un sistema láser multipropósito de “alta energía” operado del Ejército, se trata del AMP-HEL, por sus siglas en inglés.

En consonancia, el Comando afirmó que durante 2026 se ha logrado derribar más de 300 drones asociados con la delincuencia organizada mediante ataques “cinéticos y no cinéticos”.

No obstante, desde México, el general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, apuntó que los cuadricópteros referidos por las fuerzas de seguridad estadunidenses son de uso comercial y no están provistos de armas o cargas explosivas, detalló que los grupos criminales, la mayoría dedicados al tráfico de migrantes irregulares, utilizas los drones para vigilar rutas y los movimientos de los elementos de seguridad, tanto mexicanos como de EU.

El Ejército de EU sostiene que por lo menos 100 de los drones derribados eran operados directamente por cárteles que operan en la frontera con México. Igualmente, estableció que todos se encuentran vinculados con “actividades ilícitas transfronterizas”, una amenaza que se ha extendido. De ahí que el Pentágono proporcionara al Ejército el sistema láser, destacado en las cercanías del muro fronterizo desde septiembre de 2025, sin embargo, el Comando Norte recalcó que el arma fue recién incorporada a las operaciones fronterizas el pasado mes de agosto.

Las autoridades de EU recordaron que mantiene un despliegue permanente en los 3 mil kilómetros de frontera con México, de acuerdo con el Departamento de Guerra, en la zona se encuentran trabajando alrededor de 8 mil militares.