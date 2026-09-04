Refuerzan vigilancia en el Pacífico por posibles efectos de El Niño

Claudia Sheinbaum

El Gobierno Federal prepara medidas de prevención y monitoreo ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño, particularmente por la probabilidad de ciclones en el Pacífico durante los últimos meses de 2026 y un escenario de mayor sequía para los primeros meses de 2027.

Durante una exposición sobre las condiciones meteorológicas del país, la Presidenta Claudia Sheinbaum, explicó que El Niño consiste en un calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico que puede modificar los patrones climáticos a nivel mundial. Ante las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional y organismos científicos, las autoridades señalaron que México mantiene acciones para anticipar posibles afectaciones.

De acuerdo con los análisis presentados, el principal riesgo para el país durante el cierre de 2026 podría estar relacionado con la formación de ciclones en el Pacífico, particularmente entre septiembre y diciembre. Sin embargo, aclaró que no es posible determinar con anticipación cuáles de estos fenómenos llegarán a las costas mexicanas, ya que ello dependerá de las características y trayectoria de cada sistema.

Refuerzan vigilancia en estados del Pacífico

La mandataria destacó que como parte de las medidas preventivas, la Coordinación Nacional de Protección Civil instaló centros de mando en las 32 entidades federativas, con especial atención en los estados del Pacífico que podrían registrar mayores afectaciones.

Entre las entidades señaladas se encuentran Guerrero, Michoacán y Oaxaca, además de Baja California Sur, donde se mantiene vigilancia ante la posible evolución de fenómenos meteorológicos.

Se destacó que contar con sistemas de medición y monitoreo resulta fundamental para emitir alertas oportunas a la población y reducir los riesgos ante lluvias intensas, ciclones y huracanes.

Instalarán boyas para monitorear el océano

La Secretaría de Marina, en coordinación con instituciones académicas, trabaja en la fabricación e instalación de boyas meteorológicas en el Pacífico para obtener información directamente desde alta mar.

El seretario Raymundo Pedro Morales Ángeles, explicó que las boyas serán diseñadas para fijarse al fondo marino y operar en zonas de hasta 3 mil metros de profundidad. Destalló que en el proyecto participan instituciones mexicanas, entre ellas el CICESE de Ensenada, además de universidades nacionales y extranjeras.

La instalación de estos equipos permitirá recopilar información sobre las condiciones atmosféricas y oceánicas antes de que los fenómenos meteorológicos se aproximen a territorio nacional.

Se prevé iniciar una campaña de instalación con buques de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hacia finales de este año.

Preparan alertas de ciclones directamente en celulares

Otra de las acciones consiste en desarrollar un sistema de alertamiento mediante teléfonos celulares para informar directamente a la población sobre posibles huracanes, ciclones y lluvias intensas.

El objetivo es que las personas que habitan en zonas costeras puedan recibir mensajes con información sobre la intensidad y proximidad de un fenómeno meteorológico, independientemente de la compañía telefónica que utilicen.

El sistema busca complementar los mecanismos de prevención existentes y permitir que la población cuente con mayor tiempo para tomar medidas de protección ante una emergencia.

Advierten sobre posible aumento de la sequía en 2027

En cuanto a la sequía, la Presidenta indicó que algunas regiones del país ya presentan problemas y que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural trabaja en acciones para atenderlas.

Sin embargo, el escenario de mayor preocupación se proyecta para los primeros meses de 2027, cuando podría registrarse un incremento de las condiciones de sequía en distintas zonas del territorio nacional.

Ante este panorama, señaló que ya se analizan las medidas que deberán implementarse para enfrentar tanto los posibles efectos de los ciclones durante el cierre de 2026 como el incremento de la sequía previsto para 2027.

Las autoridades enfatizaron que el fortalecimiento del monitoreo meteorológico, la instalación de infraestructura de medición y los sistemas de alertamiento serán elementos clave para anticipar los fenómenos y proteger a la población.