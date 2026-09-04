En una semana, 1,200 migrantes mexicanos llegaron a Chiapas expulsados de EU

México ha recibido, entre enero y abril de 2026, a 15 mil 305 mexicanos que han aterrizado procedentes de EU en los aeropuertos de Tapachula, Chiapas, y Villahermosa, Tabasco. El año previo, 2025, registró la llegada de 7 mil 322 connacionales

A lo largo de la última semana, al menos nueve vuelos arribaron a Chiapas con mil 200 mexicanos que fueron expulsado de Estados Unidos en lo que representa una de las jornadas más intensas de deportaciones en el marco de la administración de Donald Trump.

Las aeronaves, llegaron comenzaron a llegar desde el lunes con un vuelo, mientras que el martes se registraron tres envíos, el miércoles el Aeropuerto Internacional de Tapachula recibió otros tres vuelos y el jueves llegaron dos aeronaves más.

Los aviones que transportaron a los connacionales son operados por las empresas Global Crossin Airlines y Eastern Air Express desde pistas en Estados Unidos ubicadas en las ciudades de El Paso, Texas; La Mesa, Arizona; Harlingen, Texas; Alexandria, Luisiana; entre otras localidades.

Se trata de al menos mil 200 mexicanos que ya fueron traslados vía terrestre del aeropuerto al Centro de Procesamiento bajo el programa “México te Abraza”, el esquema prevé que los migrantes recibian atención jurídica, administrativa y económica para volver a sus estados de procedencia en México y se reúnan nuevamente con sus familias y seres queridos.

Estados Unidos ha aumentado las deportaciones de migrantes irregulares en un 109 por ciento durante el primer cuatrimestre del año, esto con respecto al último cuatrimestre del 2025.

México ha recibido, entre enero y abril de 2026, a 15 mil 305 mexicanos que han aterrizado procedentes de EU en los aeropuertos de Tapachula, Chiapas, y Villahermosa, Tabasco. El año previo, 2025, registró la llegada de 7 mil 322 connacionales.