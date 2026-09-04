Seguridad y programas sociales, temas centrales de visita de Sheinbaum a Zacatecas

La presidenta Claudia Sheinbaum visitó Zacatecas, como parte de la gira nacional que realiza con motivo de su Segundo Informe de Gobierno. La entidad fue la tercera que recorrió dentro de este itinerario.

La mandataria federal participó en actividades junto con el gobernador David Monreal Ávila, entre ellas la conferencia matutina realizada desde Zacatecas, en la que integrantes del Gabinete de Seguridad presentaron información sobre la situación delictiva en el estado.

Las cifras expuestas durante la jornada indican que el promedio diario de homicidios dolosos en Zacatecas disminuyó 96 por ciento entre 2021 y 2026, al pasar de 4.5 a 0.2 casos diarios. El gobierno federal atribuyó esta reducción a una estrategia que incluye coordinación entre instituciones, fortalecimiento de las corporaciones policiales, investigación, equipamiento y tecnología.

El gobernador David Monreal señaló que al inicio de su administración había municipios donde los policías recibían salarios de poco más de 3 mil pesos mensuales, mientras que actualmente el ingreso mínimo para los elementos es de 18 mil pesos al mes.

En la jornada participaron autoridades federales y estatales, entre ellas el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. También se destacó la coordinación entre las corporaciones estatales y municipales con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las instituciones que integran la Mesa Estatal de Construcción de Paz.

Sheinbaum también se refirió a los Programas para el Bienestar y a las políticas educativas impulsadas por su administración, particularmente a la ampliación de becas para estudiantes.

Posteriormente, la presidenta encabezó un acto público en la Plaza de Armas de la capital zacatecana, donde, de acuerdo con estimaciones del gobierno estatal, se congregaron más de 15 mil personas provenientes de distintos municipios.

David Monreal reconoció el respaldo del Gobierno de México en materia de seguridad, bienestar, educación, salud, campo e infraestructura. El mandatario estatal también destacó la coordinación entre ambas administraciones.

Cabe señalar que la visita de Sheinbaum forma parte del recorrido que realiza por distintas entidades del país para presentar los resultados de su segundo año de gobierno. En Zacatecas, la agenda estuvo centrada principalmente en los avances reportados en seguridad y en la aplicación de programas sociales.