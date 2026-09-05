Sheinbaum destaca programas sociales y obras para Jalisco durante gira de rendición de cuentas

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus en compañia de María del Refugio Abarca Villaseñor, conocida cariñosamente como doña Cuquita, recibieron en el Aeropuerto de Guadalajara a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a su llegada al estado y le dio la bienvenida a la entidad así como le expreso todo su respeto y cariño y compromiso para seguir impulsando el desarrollo del estado, pese a que no estuvo presente en la presentación de su informe de Gobierno. Con este encuentro, el mandatario estatal mostró disposición para mantener la coordinación entre el Gobierno de Jalisco y la Federación.

Durante su visita, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó los principales programas y proyectos que su administración impulsa en Jalisco, además de destacar acciones relacionadas con infraestructura, educación, agua, vivienda y apoyo a distintos sectores de la población.

En su mensaje, Sheinbaum defendió el llamado “humanismo mexicano” como uno de los principales principios de su gobierno. Explicó que este modelo busca que los beneficios de la administración pública lleguen a toda la población, principalmente a quienes tienen menos recursos. La presidenta señaló que uno de los objetivos es evitar que algunas personas se queden atrás y afirmó que los programas sociales representan una inversión para el país y no solamente un gasto.

En el caso de Jalisco, informó que 962 mil 11 adultos mayores reciben de manera bimestral la pensión para este sector, mientras que 64 mil 731 personas con discapacidad cuentan con apoyos. También mencionó a nueve mil jóvenes que participan en Jóvenes Construyendo el Futuro y a más de siete mil estudiantes que reciben becas universitarias. Asimismo, destacó que 250 mil estudiantes de preparatorias públicas en Jalisco reciben la beca Benito Juárez García. De acuerdo con la mandataria, estos apoyos buscan que los jóvenes puedan continuar con sus estudios y que exista mayor igualdad entre los estudiantes.

En materia del campo, señaló que 54 mil 692 campesinos de Jalisco forman parte del programa Producción para el Bienestar y reciben fertilizantes gratuitos. También mencionó a productores que reciben apoyo mediante los precios de garantía y otros programas destinados al sector agrícola. Sheinbaum también habló sobre el programa Leche para el Bienestar, mediante el cual 456 mil familias de Jalisco reciben leche a bajo costo. A esto se suma el programa La Escuela es Nuestra, que ha beneficiado a dos mil 630 escuelas del estado para realizar trabajos de mantenimiento.

Otro de los programas mencionados fue la Pensión Mujeres Bienestar, destinada a mujeres de 60 años, como una forma de reconocer las labores de cuidado que realizan principalmente las mujeres dentro de las familias. En cuanto a infraestructura, la presidenta destacó el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la Ciudad de México con Guadalajara. Explicó que actualmente se trabaja en diferentes tramos y que próximamente se contempla avanzar en la construcción del tramo León-Guadalajara.

También mencionó la modernización del libramiento de Lagos de Moreno y la construcción del puente Amado Nervo, que conectará Puerto Vallarta con Bahía de Banderas, en Nayarit. Además, informó sobre trabajos para modernizar el puerto de Puerto Vallarta. Uno de los temas que también fue señalado fue el saneamiento del río Santiago, para lo cual el Gobierno federal realiza plantas de tratamiento y otras acciones con el objetivo de reducir la contaminación en la zona.

En materia de vivienda, la presidenta informó que se construyen 70 mil 310 viviendas destinadas a personas de bajos recursos. También señaló que cerca de 400 mil familias de Jalisco fueron beneficiadas con la reestructuración de créditos del Infonavit que eran considerados impagables.

Durante su mensaje, Sheinbaum agregó que 15 mil familias ya han sido beneficiadas con la regularización de escrituras. Finalmente, anunció la construcción de más preparatorias en Jalisco, un nuevo hospital regional de alta especialidad del ISSSTE en Tlajomulco y una nueva central de energía eléctrica de ciclo combinado. La presidenta aseguró que su gobierno continuará trabajando en coordinación con las autoridades estatales para atender temas de infraestructura, seguridad, agua y bienestar. Con ello, concluyó su mensaje en Jalisco y reiteró su compromiso de gobernar para la población del estado y del país.