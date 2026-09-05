Ulises Mejía destaca avances de la Transformación y llama a defender la soberanía nacional

Durante las giras que realiza por diferentes municipios de Zacatecas, Ulises Mejía Haro destacó los avances que, dijo, ha logrado el Gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y llamó a simpatizantes y militantes de la Cuarta Transformación a defender la soberanía nacional. En el marco de las 70 asambleas realizadas en el estado en defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, el diputado federal con licencia habló sobre los resultados que la presidenta presentó en su Segundo Informe de Gobierno.

Mejía Haro señaló que defender la Transformación significa también trabajar por un país con empleos, derechos, bienestar y capacidad para tomar sus propias decisiones “Defender la transformación es defender un México con empleo, derechos, bienestar y capacidad para decidir su propio futuro”, afirmó durante sus encuentros con habitantes y simpatizantes de Zacatecas.

El político zacatecano destacó diferentes indicadores económicos y sociales que, aseguró, muestran un país con estabilidad y con una política que coloca a la población en el centro de las decisiones. Entre los datos que mencionó se encuentra la Inversión Extranjera Directa, que durante el primer semestre de 2026 habría alcanzado los 35 mil millones de dólares.

También señaló que el Producto Interno Bruto registró un crecimiento de 1.4 por ciento durante el segundo trimestre de 2026 en comparación con el trimestre anterior, mientras que frente al mismo periodo de 2025 el aumento fue de 1.9 por ciento. Otro de los puntos que destacó fue el salario mínimo mensual, que, de acuerdo con sus cifras, pasó de 2 mil 800 pesos a 9 mil 582 pesos en 2026. Según Mejía Haro, este incremento busca fortalecer el poder adquisitivo de las familias mexicanas.

Asimismo, aseguró que México alcanzó 60 millones de personas con empleo y una tasa de desempleo de 2.7 por ciento. El legislador con licencia también mencionó una reducción real de 12 por ciento en el precio de los 24 productos que integran la canasta básica, además del fortalecimiento de los Programas para el Bienestar.

En materia de gasto público, destacó que durante el gobierno de Claudia Sheinbaum se redujeron 200 mil millones de pesos en gasto corriente respecto de 2024, sin afectar las funciones principales de la administración “La honestidad da resultados. Cuando no hay privilegios ni despilfarro, el recurso público puede regresar al pueblo en programas sociales, infraestructura, educación y salud”, expresó.

Avances en Zacatecas

Durante sus recorridos por el estado, Ulises Mejía también habló sobre proyectos que, aseguró, representan avances de la Transformación en Zacatecas. Uno de ellos es la construcción del nuevo Hospital General Regional del IMSS en Guadalupe, el cual contará con 387 camas, 42 especialidades médicas y ocho quirófanos.

De acuerdo con lo señalado por Mejía Haro, este hospital tendrá capacidad para atender aproximadamente a 319 mil derechohabientes, lo que permitirá ampliar los servicios médicos en la entidad. A este proyecto se suma el programa para intervenir y rehabilitar las áreas quirúrgicas de 23 de los 26 hospitales del estado, con una inversión anunciada de 495 millones de pesos.

El zacatecano sostuvo que estas acciones buscan fortalecer la atención médica y acercar los servicios de salud a las familias de las diferentes regiones. “La soberanía se defiende con hechos: fortaleciendo nuestra economía, generando empleos, garantizando derechos y procurando que las decisiones fundamentales de México se tomen pensando siempre en el bienestar de nuestro pueblo”, afirmó.

Mejía Haro continuará con sus recorridos y asambleas por Zacatecas, donde busca mantener contacto con simpatizantes y militantes de la Cuarta Transformación. Finalmente, señaló que la transformación debe reflejarse en beneficios concretos para las familias, principalmente mediante mejores servicios, infraestructura, salud y oportunidades para las comunidades.