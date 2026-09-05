CFE refuerza atención eléctrica en Chiapas y busca beneficiar a miles de familias

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) mantiene acciones para mejorar el servicio de energía eléctrica en Chiapas, como parte de una estrategia impulsada por el Gobierno de México y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para acercar la atención de la empresa a las comunidades del estado.

De acuerdo con información publicada por Ámbito México, la CFE informó sobre los avances de la estrategia “CFE Conectada Contigo”, mediante la cual se realizan recorridos técnicos y trabajos de infraestructura en distintos municipios de Chiapas. El objetivo principal es conocer de manera directa las necesidades de las comunidades y atender problemas relacionados con el suministro eléctrico. Con estas acciones también se busca mejorar la calidad del servicio para miles de familias que dependen de la electricidad para sus actividades diarias.

La estrategia forma parte de una política nacional de la CFE para fortalecer el sistema eléctrico y avanzar hacia una mayor cobertura. La empresa ha señalado que llevar electricidad a comunidades alejadas y con mayores necesidades es parte de la llamada justicia energética. En Chiapas, los trabajos incluyen recorridos técnicos y revisión de la infraestructura eléctrica. Estas actividades permiten detectar las condiciones de las instalaciones y conocer cuáles son las zonas donde se requieren obras para mejorar el suministro.

La atención resulta importante debido a que la electricidad es un servicio básico para las familias, además de ser necesaria para escuelas, centros de salud, comercios y actividades productivas. La CFE también ha desarrollado programas para ampliar la cobertura eléctrica en comunidades rurales, indígenas y zonas urbanas que todavía presentan algún tipo de rezago. A nivel nacional, la empresa informó que entre octubre de 2024 y lo que va de 2026 se habían concluido 16 mil 449 obras de electrificación, con una inversión de más de 11 mil millones de pesos, beneficiando a más de 330 mil personas.

Para 2026, la CFE tiene contemplada la realización de miles de obras de electrificación en diferentes estados del país. El programa forma parte de una estrategia que busca avanzar hacia una cobertura eléctrica prácticamente total para los próximos años. En el caso de Chiapas, la atención a la infraestructura también tiene relación con la importancia que tiene el estado dentro de la generación de electricidad. La CFE ha trabajado en proyectos estratégicos en la Cuenca del Grijalva, donde se encuentran importantes centrales hidroeléctricas.

La empresa informó anteriormente que en esta región se contempla agregar 412 megawatts de capacidad instalada, con el propósito de fortalecer la generación de energía limpia y firme. Además de generar electricidad, uno de los retos es garantizar que esta llegue de manera adecuada a los hogares y comunidades. Por ello, las labores de mantenimiento, modernización y ampliación de las redes eléctricas son consideradas parte importante de la estrategia.

La CFE busca que la atención no se concentre únicamente en las grandes ciudades, sino que también llegue a comunidades que se encuentran alejadas y que durante años han tenido dificultades para contar con servicios básicos. Con estas acciones, el Gobierno federal pretende mejorar las condiciones del suministro eléctrico en Chiapas y atender las necesidades de las familias que viven en diferentes municipios.

La estrategia “CFE Conectada Contigo” representa así un esfuerzo para acercar los servicios de la empresa a la población y conocer directamente las condiciones de las redes eléctricas. El objetivo final es que más familias tengan acceso a un servicio eléctrico estable y que las comunidades cuenten con infraestructura suficiente para mejorar sus condiciones de vida y desarrollar sus actividades económicas y sociales.