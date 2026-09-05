Plan Integral de Seguridad en Sinaloa incluirá opiniones de todos los sectores

En Sinaloa se trabaja en la elaboración de un Plan Integral de Seguridad y Gobernabilidad que tendrá como principal objetivo recuperar la seguridad y la paz en el estadio, además de buscar que la población vuelva a sentirse tranquila al salir a las calles y realizar sus actividades. La gobernadora Graciela Domínguez Nava informó que este plan será construido con las opiniones de diferentes sectores de la sociedad, ya que se busca conocer de primera mano las necesidades y preocupaciones que existen en materia de seguridad.

La mandataria estatal explicó que se están revisando datos presupuestales y diferentes elementos que permitirán definir las acciones que serán incluidas en el plan. Señaló que también se mantiene un proceso de diálogo con los sectores involucrados para que sus propuestas sean tomadas en cuenta.

Domínguez Nava destacó la importancia de escuchar a los empresarios y representantes del sector turístico, por lo que sostuvo una reunión con empresarios y directivos de las Asociaciones de Hoteles de Mazatlán, quienes expusieron sus planteamientos relacionados con la seguridad.

La gobernadora señaló que el plan parte del reconocimiento de la situación que enfrenta Sinaloa, sin minimizar los hechos de delincuencia o inseguridad que se han registrado.

Explicó que reconocer el problema permitirá tener una visión más clara para establecer una ruta de trabajo que ayude a recuperar la seguridad y la tranquilidad en los diferentes municipios“Estamos en eso”, señaló la mandataria al explicar que el documento todavía se encuentra en proceso de construcción y que se busca que tenga las opiniones de los distintos sectores de la sociedad.

Uno de los principales objetivos será recuperar la confianza de la población en las autoridades. La gobernadora afirmó que el plan está pensado principalmente en las personas y no solamente en el funcionamiento interno del gobierno. De acuerdo con Domínguez Nava, el reto será que los ciudadanos puedan salir nuevamente a las calles con tranquilidad, acudir a las plazas públicas y realizar sus actividades cotidianas sin sentir temor.

La gobernadora indicó que el Gobierno estatal tiene la responsabilidad de dar resultados, pero aclaró que el Plan Integral de Seguridad y Gobernabilidad no se enfocará únicamente en modificar la estructura del gobierno, sino en establecer acciones concretas para atender las necesidades de la población “La meta es que la gente recupere la confianza en su gobierno”, expresó.

En este sentido, explicó que la recuperación de la seguridad debe reflejarse directamente en la vida diaria de los sinaloenses. Para la administración estatal, uno de los indicadores de que la situación ha mejorado será cuando las personas puedan sentirse seguras al transitar por las calles y utilizar nuevamente los espacios públicos. Además del trabajo para construir el plan, el Gobierno de Sinaloa ya se encuentra coordinando acciones para las próximas Fiestas Patrias, que se realizarán durante septiembre.

La gobernadora informó que se trabaja para que las ceremonias del Grito de Independencia y otras actividades patrias puedan llevarse a cabo en los municipios del estado. El objetivo, explicó, es recuperar las calles y los espacios públicos para que las familias puedan participar en estas celebraciones. Para ello, el Gobierno de Sinaloa trabaja de manera coordinada con el Gobierno Federal y las Fuerzas Armadas, con la intención de establecer las condiciones de seguridad necesarias para realizar las actividades.

Las Fiestas Patrias serán así uno de los primeros eventos en los que se buscará recuperar la presencia de las familias en los espacios públicos. Mientras continúa la elaboración del Plan Integral de Seguridad y Gobernabilidad, la administración estatal mantiene reuniones con distintos sectores para conocer sus propuestas. La gobernadora reiteró que el objetivo principal es recuperar la paz, fortalecer la confianza de la ciudadanía y lograr que los habitantes de Sinaloa puedan sentirse nuevamente seguros en su estado.