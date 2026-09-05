Salomón Jara entrega de vivienda a personas damnificadas

Entrega de viviendas

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, entregó viviendas del programa “Hogar Primavera” a quienes perdieron su patrimonio con el paso del huracán Erick.

Durante su recorrido en territorio, Jara Cruz otorgó las primeras tres viviendas en Paso de la Garrocha, Santiago Pinotepa Nacional, con una inversión de 1 millón 760 mil 283.10 pesos y benefician directamente a 12 personas.

Dentro de la jornada, el mandatario estatañ instruyó a Vivienda Bienestar (Vibien) trabajar para atender las necesidades en vivienda de la comunidad. “Vamos a seguir apoyándolos”, afirmó.

“Este es el Gobierno de la Transformación; la Primavera Oaxaqueña es del pueblo y para el pueblo, es justo, que sí entrega y sí da resultados. Estas casas son producto del trabajo en equipo entre la Presidencia de México, el Gobierno de Oaxaca, y también diputadas, diputados, senadoras y senadores que han peleado el presupuesto para poder aliviar los dolores de la gente frente a un desastre natural”, declaró.

Hogar Primavera también benefició a la comunidad de La Tuza de Monroy, en Santiago Jamiltepec, con 7 viviendas completas, por una inversión de 7 millones 442 mil pesos, en beneficio directo de 28 habitantes.

En La Tuza de Monroy, el programa contempla 19 acciones de vivienda, siete se entregan completas y 12 continúan en proceso de terminación.

Asimismo, las autoridades estatales destinaron 9 millones 202 mil 283.10 pesos para 10 viviendas y 40 beneficiarios directos.

Por último, Jara Cruz expresó que se tiene una meta en la zona de edificar 149 casas con una inversión de 57.8 millones de pesos en los municipios de Santiago Jamiltepec, Santiago Tapextla, Santo Domingo Armenta, Villa de Tututepec, Santiago Pinotepa Nacional y Santa María Huazolotitlán.