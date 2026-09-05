Puebla fortalece obras comunitarias y apoyos al campo para impulsar comunidades

El Gobierno de Puebla anunció nuevas acciones para mejorar las condiciones de vida en las comunidades del estado, principalmente mediante obras comunitarias, apoyos al campo y la rehabilitación de carreteras que permitan mejorar la comunicación entre los municipios.

Durante una jornada de entrega de apoyos al campo y del Programa de Obra Comunitaria en Xiutetelco, el gobernador Alejandro Armenta Mier destacó que su administración busca mantener un trabajo cercano con las comunidades para conocer sus necesidades y atenderlas directamente.

Uno de los principales anuncios fue la rehabilitación de la carretera Xiutetelco-Tepeyahualco-Perote, además de otras vialidades consideradas importantes para la región. Estas obras tienen como objetivo mejorar los traslados de las familias, facilitar el movimiento de productos y contribuir a tener caminos más seguros.

El gobernador señaló que las acciones se realizan mediante la coordinación entre los gobiernos estatal, municipal y federal, así como con la participación de los habitantes.

El secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, explicó que el Programa de Obra Comunitaria permite que los recursos lleguen directamente a los habitantes, sin intermediarios. Para definir las obras, las comunidades realizan asambleas en las que participan al menos 50 personas y determinan cuáles son sus principales necesidades.

También destacó que las tesorerías de los comités están a cargo de mujeres, con el objetivo de fortalecer su participación en la administración de los recursos.

Para 2026, el Gobierno estatal destinó mil 500 millones de pesos al Programa de Obra Comunitaria, con la meta de realizar alrededor de 6 mil acciones. El año anterior se realizaron 4 mil obras con una inversión de mil millones de pesos.

Para 2027 se contempla aumentar el presupuesto a 2 mil millones de pesos, con el propósito de ampliar los apoyos a comunidades, barrios, escuelas, ejidos, rancherías y juntas auxiliares.

Los recursos pueden utilizarse para mejorar espacios deportivos, escuelas, mercados, caminos, casas de cultura, sistemas de agua potable, oficinas ejidales e infraestructura turística. También pueden apoyar proyectos productivos de artesanos, jóvenes, mujeres y campesinos.

En cuanto al campo, Armenta Mier informó que la inversión estatal pasó de más de mil 600 millones de pesos en 2025 a mil 700 millones durante 2026, mientras que para 2027 se espera alcanzar los 2 mil millones de pesos.Además, Puebla aumentó su maquinaria agrícola de 800 equipos adquiridos el año pasado a mil 800 actualmente disponibles. Con estos equipos se atienden más de 200 mil hectáreas mediante tractores, drones, sembradoras y cosechadoras, además de apoyos para combustible, fertilizantes y semillas.

La meta para 2027 es contar con 2 mil 500 equipos agrícolas y atender entre 300 mil y 350 mil hectáreas sembradas. Para 2030, el gobierno estatal espera contar con 4 mil equipos. El mandatario explicó que esta estrategia busca incorporar a la producción más de 700 mil hectáreas de temporal que actualmente no son sembradas y beneficiar a más de 400 mil familias que enfrentan pobreza alimentaria.

Durante el evento también se entregaron fertilizantes, apoyos para actividades pecuarias, seguridad para el campo y proyectos productivos dirigidos a mujeres rurales. Otro de los puntos importantes fue la mejora de las carreteras. Además de la vía Xiutetelco-Tepeyahualco-Perote, se atenderán caminos que conectan con Chilchotla, La Fragua, Quimixtlán y Libres-Oriental.

El Gobierno estatal adquirió 13 trenes de pavimento para acelerar los trabajos y reducir costos, con apoyo de Petróleos Mexicanos y coordinación con el Gobierno Federal. Armenta Mier señaló que las carreteras que conectan Puebla con sus siete estados vecinos serán atendidas de manera progresiva. Finalmente, el gobernador relacionó las obras comunitarias con la seguridad, ya que los recursos también pueden utilizarse para construir módulos de seguridad, instalar cámaras de videovigilancia y recuperar espacios públicos.