Refuerzan vigilancia en límites de San Luis Potosí con drones y perros robot

En San Luis Potosí reforzó las acciones de seguridad en las zonas limítrofes con Zacatecas y Nuevo León, principalmente en la región del Altiplano, donde se utilizan nuevas herramientas tecnológicas como drones, sistemas inteligentes y perros robot para apoyar las labores de vigilancia.

La estrategia busca aumentar la presencia de las autoridades en carreteras, comunidades y lugares de difícil acceso, con el objetivo de detectar posibles actividades delictivas y mejorar la respuesta de los cuerpos de seguridad.

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que la Guardia Civil Estatal mantiene operativos terrestres y aéreos en esta zona, debido a su ubicación y a la conexión que existe con otros estados del país. Por esta razón, señaló que se mantiene una vigilancia permanente en los límites de San Luis Potosí con Zacatecas y Nuevo León. Uno de los principales elementos que se incorporaron a estas acciones son los drones. Estos equipos permiten realizar recorridos desde el aire y obtener información sobre diferentes puntos sin que los policías tengan que desplazarse directamente a todos los lugares.

También se utilizan sistemas inteligentes de monitoreo que ayudan a ampliar la cobertura de vigilancia en distintas zonas. Con estas herramientas, las autoridades buscan tener información de manera más rápida y actuar ante situaciones que puedan representar un riesgo para la población. Otra de las novedades son los llamados perros robot, equipos tecnológicos que pueden ser utilizados para realizar labores de exploración y reconocimiento en lugares considerados de riesgo.

Estos dispositivos pueden ingresar primero a determinados sitios para obtener información y conocer las condiciones del lugar antes de que los elementos de seguridad entren. De esta manera, se busca reducir los riesgos para los policías durante algunas intervenciones. Además de los perros robot y los drones, la Guardia Civil Estatal cuenta con binomios caninos especializados en la detección de sustancias ilegales. Estos elementos forman parte de los operativos que se realizan en carreteras y otros puntos considerados importantes para la seguridad.

La estrategia tiene especial atención en el Altiplano potosino, debido a las carreteras y caminos que conectan a San Luis Potosí con Zacatecas y Nuevo León. Las autoridades consideran que la vigilancia en estas zonas es importante para prevenir delitos y mantener el control de los principales accesos al estado. El gobernador señaló que actualmente la Guardia Civil Estatal cuenta con mayores capacidades de operación, equipamiento y tecnología en comparación con la antigua Fuerza Metropolitana Estatal. De acuerdo con las autoridades, estos cambios buscan mejorar el trabajo de los policías y permitir una atención más rápida ante posibles emergencias.

El uso de tecnología se ha convertido en una parte importante de las estrategias de seguridad de San Luis Potosí. En meses recientes también se han mostrado los perros robot como herramientas de apoyo para labores de vigilancia, prevención y proximidad social. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado públicamente cuántos drones o perros robot serán utilizados específicamente en los límites con Zacatecas y Nuevo León, ni el monto exacto de la inversión destinada para estos equipos.

Las autoridades estatales indicaron que los operativos continuarán en las cuatro regiones de San Luis Potosí, con la participación de elementos policiales, tecnología, inteligencia y coordinación entre las diferentes instituciones de seguridad, el Gobierno estatal busca mantener vigilancia permanente en las zonas consideradas estratégicas y mejorar la capacidad de respuesta de las corporaciones ante cualquier situación que pueda afectar la seguridad de los habitantes.

La incorporación de drones y perros robot representa así una nueva etapa en las labores de vigilancia, principalmente en lugares donde el acceso puede ser complicado o representar un riesgo para los elementos encargados de la seguridad.