Beatriz Mojica: lista para encabezar nueva etapa en Guerrero y llama fortalecer la unidad

Beatriz Mojica

En vísperas de que Morena defina a quienes asumirán las Coordinaciones de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Beatriz Mojica Morga afirmó estar lista para encabezar una nueva etapa en Guerrero. “Yo también quiero decirles claramente, estoy lista para encabezar una nueva etapa”, expresó.

La consejera nacional de Morena sostuvo que su aspiración se respalda en una larga trayectoria dentro del movimiento, conocimiento del estado y un proyecto construido desde el territorio. “Tenemos una historia larga en el movimiento, conocimiento del Estado, experiencia política y un proyecto construido desde el territorio”, afirmó.

La morenista señaló que la prioridad de quien resulte designado debe ser fortalecer la unidad y convertir la transformación en resultados concretos para la población. “Lo más importante es que este movimiento fortalezca la unidad y convertir la transformación en resultados concretos para Guerrero”, subrayó.

Ante la inminente definición partidista, Mojica Morga llamó a respetar estrictamente los resultados de las encuestas y la voluntad del pueblo. Subrayó que no debe haber vencedores que “cobren facturas” ni perfiles relegados tras la decisión.

Planteó que la persona que reciba la coordinación deberá abrir las puertas, sumar capacidades y asumir el cargo como una responsabilidad colectiva, no como una herencia personal, y pidió a quienes no resulten favorecidos mantenerse en el territorio y cuidar el proyecto.

“Morena pertenece al pueblo que lo ha construido”, expresó, al reiterar que su compromiso no depende de una fecha ni de una posición, sino de la causa y de la unidad para seguir impulsando la transformación en Guerrero.