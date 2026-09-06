Congreso de SLP analiza retos de la libertad de expresión con Artículo 19 y especialistas de la UNAM

Congreso del estado de San Luis Potosí





El Congreso de San Luis Potosí realizó encuentros de trabajo con representantes de la organización Artículo 19 y especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para analizar los retos que enfrenta el ejercicio periodístico y la protección de la libertad de expresión.

Las actividades se llevaron a cabo en el marco de la denominada Semana de la Libertad de Expresión, impulsada por el diputado Héctor Serrano Cortés, y contaron con la participación de representantes de distintas fuerzas políticas.

Integrantes de Artículo 19 presentaron diversos elementos técnicos relacionados con la protección y garantía de la libertad de expresión y el posible desarrollo de políticas públicas y marcos normativos en esta materia.

Los temas expuestos fueron el reconocimiento de la libertad de expresión como un derecho fundamental con una función relevante para la vida democrática; la necesidad de contar con una definición funcional de periodista que considere también a quienes realizan labores informativas en plataformas digitales, y los criterios que deben observarse para establecer posibles restricciones a este derecho.

La organización también planteó la aplicación del denominado test tripartito para evaluar las limitaciones a la libertad de expresión, así como el principio de que el derecho penal debe utilizarse como un último recurso.

Además, los representantes de Artículo 19 señalaron que el Estado no debe asumir el papel de árbitro de la verdad y que cualquier iniciativa relacionada con la regulación de la expresión y la actividad periodística debe ajustarse a los estándares constitucionales e interamericanos, además de incorporar la participación del gremio periodístico.

En el encuentro participaron Pedro Cárdenas Casillas, oficial del Programa de Protección y Espacio Cívico de Artículo 19, y Marco Clavel Alessio Robles, coordinador legal del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de la organización.

Ambos destacaron la realización de espacios de diálogo entre organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión y autoridades legislativas, al considerar que estos acercamientos pueden contribuir a la construcción de mecanismos institucionales de protección para periodistas y medios de comunicación.

Especialistas de la UNAM participan en conferencia

Como parte de las actividades, el Congreso estatal también organizó una conferencia magistral con la participación de Ernesto Villanueva Villanueva y Manuel Granados Covarrubias, especialistas de la UNAM en materias relacionadas con el derecho, la comunicación, la transparencia y el ámbito constitucional.

Villanueva Villanueva es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y ha desarrollado trabajos académicos en temas de derecho de la información, transparencia y rendición de cuentas.

Por su parte, Granados Covarrubias cuenta con estudios especializados en derecho constitucional y administrativo.

El diputado Héctor Serrano Cortés señaló que el Poder Legislativo debe mantener el compromiso de proteger la libertad de expresión y los derechos fundamentales.

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Sara Rocha Medina, reconoció la realización de estos encuentros y destacó la importancia de mantener espacios de análisis y diálogo dentro del Poder Legislativo.

Los encuentros formaron parte de una serie de actividades orientadas a colocar la discusión sobre la libertad de expresión, la protección de periodistas y los estándares jurídicos aplicables a este derecho dentro de la agenda legislativa estatal.