Gobernadora de Sinaloa sostuvo una reunión de trabajo con representantes de organismos empresariales

Como parte del compromiso de iniciar un diálogo permanente con los distintos sectores de la sociedad sinaloense para construir de manera conjunta la ruta por la que se habrá de transitar hacia la tranquilidad y la paz, esta tarde la Gobernadora Graciela Domínguez Nava, sostuvo una reunión de trabajo con representantes de organismos empresariales, plazas comerciales, dirigentes universitarios, comerciantes y concesionarios del transporte público.

El propósito del encuentro, donde la Gobernadora escuchó personalmente las necesidades y planteamientos de cada uno de los sectores, fue establecer acuerdos que permitan retornar a una movilidad segura y desarrollar las actividades comerciales y educativas, ampliando los horarios de servicio de las diferentes rutas del transporte público, para el comercio y para las instituciones universitarias.

La Gobernadora Graciela Domínguez estuvo acompañada en este encuentro por Yeraldine Bonilla, Secretaria General de Gobierno, el Secretario de Seguridad Pública Estatal, Sinuhé Téllez López, Julices Julián Tadeo González Calzada, Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en Sinaloa, Julio César Islas Sánchez, Comandante de la 9a Zona Militar, Diego Aguerrebere Espitia, Secretario de Desarrollo Económico, entre otros funcionarios.