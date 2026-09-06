Coordinación y entendimiento, las claves para el avance de Sonora: Lamarque

Javier Lamarque

La coordinación, comunicación y entendimiento entre los distintos niveles de gobierno son elementos fundamentales para garantizar que los recursos lleguen a su destino, las acciones avancen y se traduzcan en beneficios para las familias sonorenses, afirmó Javier Lamarque. El aspirante a la coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora ha señaló que la adecuada articulación institucional permite sumar capacidades y atender de manera más eficaz las necesidades de las distintas regiones del estado.

“Es fundamental una buena coordinación, una buena comunicación y un buen entendimiento entre los gobiernos; cuando se rompe uno de esos eslabones, los recursos no fluyen y las acciones se paralizan”, expresó.

Lamarque también reconoció que los resultados presentados recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum, principalmente en materia de estabilidad económica, infraestructura, vivienda y ampliación de derechos sociales, y subrayó la importancia de dar continuidad a los logros alcanzados. A consideración de Lamarque, estos avances reflejan que el segundo piso de la Transformación mantiene una ruta enfocada en el bienestar y desarrollo de las familias, en la Justicia Social.

En ese sentido, sostuvo que la coordinación entre Sonora y el proyecto nacional permitirá aprovechar las bases construidas durante la administración de Alfonso Durazo y avanzar en sintonía con el segundo piso de la Transformación; “Mantener esta articulación permitirá fortalecer los avances alcanzados y ampliar su impacto en el bienestar de las familias sonorenses”, sentenció.