Destaca Américo Villarreal rumbo y consolidación de la transformación nacional

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal analizó el Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum durante una entrevista en la que sostuvo que el país atraviesa una nueva etapa de transformación con una dirección clara y cuyo objetivo central es alcanzar el bienestar de las mexicanas y los mexicanos.

Villarreal Anaya explicó que este proyecto contempla avances en infraestructura, desarrollo científico y tecnológico, pero, principalmente, una reestructuración del tejido social bajo una visión humanista que busca garantizar vivienda, alimentación, salud, educación y empleos dignos y bien remunerados.

El gobernador ubicó la llamada Cuarta Transformación dentro de la evolución histórica de México y señaló que, al igual que ocurrió con la Independencia, la Reforma y la Revolución, los grandes cambios nacionales se construyen de manera progresiva a lo largo del tiempo.

“La transformación llegó; tenemos que seguir trabajando”, expresó, al explicar que cada etapa histórica ha sentado las bases para la siguiente y que los procesos de cambio requieren continuidad para consolidarse.

En este sentido, destacó que la transformación iniciada durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador continúa bajo la conducción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien, afirmó, le ha dado un nuevo impulso.

“Vamos por el rumbo correcto”, sostuvo el gobernador.

Villarreal Anaya señaló que el humanismo mexicano constituye uno de los principales pilares del nuevo modelo de gobierno, basado en administraciones cercanas a la población, con presencia en territorio y capacidad para atender las necesidades sociales y priorizar los recursos bajo el principio de una economía moral.

Como parte de los resultados que, desde su perspectiva, reflejan este proceso, mencionó la reducción de 20 millones de personas en condición de pobreza, la meta de construir 1.8 millones de viviendas del bienestar, el desarrollo de infraestructura, el otorgamiento de becas educativas y el fortalecimiento del sistema de salud, con énfasis en la prevención y promoción de la salud.

También destacó que los programas de bienestar alcanzan actualmente a cerca de 43 millones de mexicanas en todo el país.

El mandatario consideró que la lógica económica del nuevo modelo parte de fortalecer a la base social para dinamizar al conjunto de la economía.

“No es de arriba para abajo, sino es de abajo para arriba”, afirmó.

Al referirse a la relación entre los sectores público y privado, el gobernador sostuvo que debe existir una sana distancia entre el poder político y el económico, luego de señalar que durante el periodo neoliberal ambos intereses llegaron a mezclarse.

Se pronunció por un sector empresarial comprometido con el desarrollo nacional, que genere empleos dignos y actúe con responsabilidad social, procurando una “utilidad ética, moral” que también contribuya al bienestar de las comunidades donde participa.

Villarreal Anaya destacó además otros cambios que, dijo, forman parte de la transformación nacional, entre ellos la elección democrática del Poder Judicial, el creciente papel de las mujeres en la vida pública y profesional, así como el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y afromexicanos.

Consideró que estos avances representan una ampliación de derechos y una respuesta a rezagos históricos de sectores que durante años permanecieron fuera de las prioridades de las políticas públicas.

En materia de seguridad, el gobernador señaló que Tamaulipas trabaja bajo los cuatro ejes planteados por la presidenta Claudia Sheinbaum: atención a las causas, fortalecimiento de las instituciones de seguridad, inteligencia para prevenir el delito y coordinación entre las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, la Guardia Estatal, las fiscalías y las áreas de inteligencia.

Afirmó que esta estrategia busca atender el fenómeno de la inseguridad desde una perspectiva integral, combinando acciones preventivas, fortalecimiento institucional y coordinación entre las distintas instancias responsables.

El gobernador tamaulipeco también sostuvo que la transformación nacional debe avanzar preservando la identidad, independencia y soberanía de México frente a un escenario internacional cada vez más interconectado y competitivo.

Ante un contexto geopolítico y geoeconómico complejo, afirmó que el país mantiene el rumbo, fortalece su economía y aprovecha sus capacidades científicas y tecnológicas, sus recursos naturales y las oportunidades de inversión, sin abandonar los principios que han marcado su desarrollo histórico.

Para Villarreal Anaya, la transformación debe entenderse como un proceso en movimiento que ya genera resultados, amplía derechos, fortalece instituciones y construye las condiciones necesarias para que los cambios alcanzados puedan permanecer.

El objetivo, resumió, es avanzar hacia un país donde el crecimiento económico, la democracia y las instituciones tengan como referencia permanente a las personas.

“Que nadie se quede atrás, que nadie se quede afuera y que todos podamos avanzar”, concluyó.