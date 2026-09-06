En Michoacán se atacan las raíces de la violencia y se construye paz desde las comunidades: Torres Piña

Carlos Torres Piña

Carlos Torres Piña, aspirante a la coordinación estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía, en Michoacán, destacó que uno de los mayores aciertos del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por el Ejecutivo federal, es entender que la seguridad no puede reducirse a detener delincuentes, sino que debe impedir que niñas, niños y jóvenes encuentren en los grupos criminales una alternativa de vida. En consonancia, señaló que la atención a las causas se traduce en acciones concretas en educación, bienestar, empleo y presencia institucional en el territorio.

En Michoacán, tal estrategia se traduce en más de 842 mil estudiantes que reciben alguna beca, con una inversión superior a 5 mil 700 millones de pesos; además, las Ferias del Bienestar han acercado más de 850 mil servicios y trámites a 68 municipios para llevar directamente a las comunidades programas de salud, educación y bienestar. A raíz de este esfuerzo, dijo el morenista, cada joven puede continuar con sus estudio y tiene acceso a una oportunidad de trabajo o de desarrollar un proyecto de vida, ellos representan el terreno que se le quita a la delincuencia.

“Durante muchos años se quiso enfrentar la violencia únicamente con la fuerza. Hoy hay estrategia, investigación y combate a la impunidad, pero al mismo tiempo se trabaja para que el crimen organizado tenga cada vez menos posibilidades de reclutar a nuestros jóvenes”, afirmó.

Agregó que esa misma lógica explica programas como “Sí al Desarme, Sí a La Paz”, las becas “Rita Cetina”, “Benito Juárez”, “Jóvenes Escribiendo el Futuro” y “Gertrudis Bocanegra”, así como las acciones dirigidas a mujeres, productores, comunidades indígenas y familias que durante años estuvieron lejos de las instituciones. La construcción de la paz, dijo, también pasa por recuperar el espacio público, fortalecer la comunidad y garantizar derechos.

Finalmente, Torres Piña sostuvo que el Plan Michoacán plantea una estrategia de largo plazo que combina dos obligaciones del Estado: combatir al delito sin impunidad y atender las condiciones sociales que alimentan la violencia.