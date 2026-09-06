Mara Lezama presume resultados de 4 años y afirma que Quintana Roo cambió de rumbo

Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo

Desde la emblemática Fuente del Pescador, en Chetumal, la gobernadora Mara Lezama Espinosa aseguró que Quintana Roo vive un momento histórico y sostuvo que, después de cuatro años de administración, los resultados permiten afirmar que el estado cambió de rumbo.

Al rendir su Cuarto Informe de Gobierno, la mandataria afirmó que el crecimiento económico debe convertirse en bienestar para las familias y que las obras, los servicios y las políticas públicas desarrolladas durante su administración deberán convertirse en bases permanentes de justicia, oportunidades y bienestar para las próximas generaciones.

El acto contó con la presencia de la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, representante personal de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como de los titulares de los poderes Legislativo y Judicial, el diputado Jorge Sanén Cervantes y el magistrado Heyden Cebada Rivas, además de diputados federales y locales, representantes de las fuerzas armadas, presidentas y presidentes municipales y líderes de la sociedad civil.

“Hoy podemos decir que el rumbo ha cambiado”, afirmó Mara Lezama, quien señaló que esta transformación se construyó recuperando el valor del servicio público, gobernando con honestidad y responsabilidad y colocando al pueblo de Quintana Roo en el centro de las decisiones.

Menos pobreza y mayor transparencia

Uno de los principales resultados que presentó la gobernadora fue la reducción de la pobreza. De acuerdo con las cifras expuestas durante el informe, más de 200 mil quintanarroenses salieron de esta condición, lo que representa una disminución superior a 38%.

Mara Lezama vinculó este resultado con el incremento de la inversión en infraestructura, vivienda, educación, salud, seguridad, programas sociales, deporte, movilidad, mujeres, juventudes y atención a los sectores más vulnerables.

La mandataria también destacó los avances en materia financiera y de transparencia. Señaló que, por segundo año consecutivo, la Cuenta Pública del Estado obtuvo cero observaciones de la Auditoría Superior de la Federación.

A esto se suma el avance de 27 posiciones en transparencia y combate a la corrupción, al pasar Quintana Roo del lugar 29 al segundo nacional. La gobernadora sostuvo que estos resultados forman parte de un cambio en la manera de administrar los recursos públicos.

Bienestar y vivienda

En materia social, Mara Lezama informó que actualmente más de 491 mil personas son beneficiarias de los Programas del Bienestar de Quintana Roo, mientras que los programas del Gobierno de México alcanzan a medio millón de beneficiarios en la entidad.

En vivienda, señaló que la proyección del programa Vivienda para el Bienestar supera las 80 mil viviendas durante el quinquenio y que 13 mil ya se encuentran en construcción.

También destacó los subsidios de regularización para casi ocho mil beneficiarios, más de seis mil 500 cancelaciones hipotecarias con Infonavit y los avances en la regularización de la colonia Luis Donaldo Colosio, en Playa del Carmen.

Mujeres

Durante su informe, la gobernadora dedicó parte de su mensaje a las políticas dirigidas a las mujeres, al señalar que las acciones desarrolladas en esta materia han llegado a una de cada cuatro mujeres del estado y que el número de beneficiarias supera las 261 mil.

El programa Mujer es Poder atiende a 50 mil mujeres, de las cuales 25% se autoidentifican como indígenas. A ello se suman programas como Mujer es Aprender, la Red Estatal de Abogadas, la primera Clínica Jurídica Estatal y la aplicación MAYA para brindar atención inmediata a mujeres en situación de riesgo.

También destacó la entrega de 2 mil 600 títulos de propiedad a ejidatarias rurales e indígenas mediante las Caravanas de la Propiedad Social, con el propósito de fortalecer su certeza jurídica y sus derechos agrarios.

Quintana Roo cuenta además con cuatro Centros de Justicia para las Mujeres, donde se han atendido a casi 13 mil mujeres mediante más de 62 mil servicios gratuitos.

En ciencia y tecnología, la administración reportó casi mil 400 becas Tecnolochicas y la creación de 79 clubes científicos, en los que participan más de 2 mil 300 estudiantes mujeres.

“Cada mujer que estudia, emprende, produce, investiga, defiende sus derechos o gana autonomía es una vida que cambia, es una brecha de desigualdad que comienza a cerrarse”, señaló la gobernadora. “En Quintana Roo la transformación tiene rostro de mujer”.

Trabajo del DIF

La administración estatal también resaltó las acciones realizadas desde el Sistema DIF Quintana Roo, encabezado por su presidenta honoraria, Verónica Lezama.

Entre los resultados presentados se encuentra la entrega de más de 7 millones de desayunos calientes en escuelas públicas de mayor vulnerabilidad, además de 152 mil apoyos alimentarios y más de 24 mil apoyos para mujeres durante los primeros mil días de vida de sus hijas e hijos.

También se inauguró el nuevo DIF Pilares en Cancún, con el que suman cinco en el estado. El modelo busca brindar atención integral a niñas, niños y adolescentes. Asimismo, se realizaron festejos simultáneos en 246 comunidades para más de 50 mil niñas y niños y se cuenta con ocho Centros de Atención Infantil.

En materia de salud especializada, se realizaron cirugías extramuros gratuitas para atender cardiopatías congénitas, labio y paladar hendido, pterigión, espasticidad mediante el método Ulzibat, trasplantes de córnea y estrabismo, además de más de mil 641 cirugías de cataratas.

También se reportaron servicios especiales en la Casa para Personas Mayores, la segunda etapa de la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes y la rehabilitación del Centro de Autismo en Chetumal, como ya se había hecho en Cancún.

A estas acciones se sumó la entrega de más de 260 prótesis a personas que perdieron alguna extremidad por causas médicas o accidentes.

Infraestructura deportiva

En deporte, Mara Lezama destacó una inversión de más de 720 millones de pesos en infraestructura, que calificó como la más grande en la historia de Quintana Roo.

En Chetumal se renovaron el estadio Erick Paolo Martínez, el Nohoch Sukun, la Unidad Deportiva Romero Molina, la Unidad Bicentenario y el CEDAR. Durante este año también se inauguró una pista de atletismo, presentada como la primera de su tipo en la península.

En Cancún se renovó el Poliforum y en Cozumel la Unidad Bicentenario. Además, el Mundial Social dejó un legado de más de 46 canchas y multicanchas distribuidas en los 11 municipios.

Los resultados deportivos también fueron destacados durante el informe. En la Olimpiada Nacional, Quintana Roo obtuvo 233 medallas, de las cuales 83 fueron de oro, un nuevo récord estatal. En la Paralimpiada consiguió 78 medallas.

Infraestructura de salud

La salud fue otro de los principales apartados del informe. Quintana Roo impulsa 11 proyectos hospitalarios y de alta especialidad, de los cuales cinco se encuentran actualmente en desarrollo con una inversión superior a 5 mil 500 millones de pesos.

En Chetumal, el nuevo Hospital General del IMSS-Bienestar ampliará su capacidad de 90 a 120 camas e incorporará hemodinamia y equipamiento de alta especialidad para atender a más de 213 mil personas.

También avanza el nuevo Hospital General del ISSSTE, que crecerá de 30 a 90 camas y pasará de dos a cinco quirófanos, mientras continúa la gestión para un Hospital General de Zona del IMSS Ordinario.

En Cancún, el nuevo Hospital General del ISSSTE aumentará su capacidad de 19 a 90 camas. También avanzan las gestiones para la Torre de Especialidades Médicas del IMSS-Bienestar en el Hospital General “Jesús Kumate Rodríguez”, la Unidad de Oftalmología y el Hospital Materno Infantil del IMSS-Bienestar, proyectado con 104 camas y servicios especializados.

En Felipe Carrillo Puerto, el Hospital General del IMSS-Bienestar duplicará su capacidad de 30 a 60 camas, tendrá 16 consultorios e incorporará parto tradicional intercultural. En José María Morelos, el nuevo Hospital Integral tendrá 14 camas y atención de parto intercultural, con cobertura para 64 comunidades.

También se encuentra en desarrollo la Unidad de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio del IMSS Ordinario, que contempla 30 consultorios, resonancia magnética, dos tomógrafos y PET Scan público. En Cozumel se gestiona un nuevo Hospital General de Zona del IMSS Ordinario.

La Unidad de Medicina Familiar de Chemuyil comenzará su construcción en 2026, con nueve consultorios de medicina familiar y tres de medicina preventiva. En Cancún, el Hospital General ya cuenta con equipo para cirugía robótica, uno de los cinco señalados en el discurso a nivel nacional.

Quintana Roo pasó de no contar con hemodinamia en hospitales públicos a disponer de dos salas, una en Cancún y otra en Chetumal. También incorporó un tomógrafo simulador para radioterapia en el Hospital Oncológico de Chetumal y un tomógrafo de última generación en Playa del Carmen.

A través de 42 unidades médicas móviles y la red fija del bienestar se han brindado más de 1.6 millones de servicios médicos gratuitos. La gobernadora también destacó el primer lugar nacional de la red de laboratorios y en aplicación de vacunas, así como la basificación de trabajadores de la salud, incluida la de 145 trabajadores de vectores.

Escuelas y universidades

En educación, la entidad se ubica como el quinto estado con menor rezago educativo, de acuerdo con lo expuesto por la gobernadora.

También fueron autorizados seis planteles de educación media superior “Margarita Maza”: cuatro comenzarán en Playa del Carmen, Puerto Aventuras y Cancún, mientras que dos más están previstos para Puerto Morelos y Tulum en 2027.

A esto se suma la conclusión y ampliación de infraestructura de educación media superior y el próximo inicio del CBTIS 309 de Playa del Carmen.

La Universidad Nacional Rosario Castellanos llegará a Playa del Carmen y está prevista la apertura de otro plantel en Chetumal. Tulum, recordó la gobernadora, ya cuenta con la primera universidad pública de la ciudad.

Movilidad

Mara Lezama sostuvo que las políticas de bienestar requieren infraestructura que conecte a las personas con las comunidades y las oportunidades. En este apartado destacó el Tren Maya y su modalidad de carga, el Aeropuerto Internacional de Tulum y las inversiones federales destinadas a carreteras, vialidades y proyectos estratégicos.

En Cancún, destacó la conclusión del Puente Vehicular Nichupté, de 11.2 kilómetros, ocho de ellos sobre cuerpo lagunar y con una inversión federal superior a 10 mil millones de pesos. La obra fue inaugurada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La gobernadora sostuvo que el proyecto representa también una recuperación de tiempo para las familias y una mejora en la calidad de vida de las personas trabajadoras.

En esta misma línea presentó MOBI, el nuevo modelo de transporte público de Quintana Roo, planteado como un sistema más moderno, seguro y accesible.

En Cancún, la nueva Ruta 27-Puente Nichupté conecta colonias de la ciudad con la Zona Hotelera a lo largo de casi 65 kilómetros, acerca el servicio a 155 colonias y permite reducir hasta 50 minutos los tiempos de traslado. Mobi Cancún llegará a 15 rutas con 582 unidades.

En Chetumal se incorporaron autobuses eléctricos TARUK, fabricados en México, al sistema de transporte público urbano. MOBI Chetumal contempla 10 rutas y capacidad para operar hasta 66 autobuses eléctricos, con una cobertura proyectada para más de 160 mil personas. Como primera etapa se puso en marcha la ruta Sian Ka’an-Las Américas.

El modelo también contempla una tarifa preferencial de 10 pesos para estudiantes y personas mayores en Cancún y Chetumal, mientras que las personas con discapacidad cuentan con tarifa cero. Además, la MOBI App incorpora el pago 100% electrónico.

Turismo

En materia turística, Quintana Roo recibió durante 2025 más de 28 millones de visitantes y generó una derrama superior a 18 mil millones de dólares.

En ese mismo periodo se registraron movimientos de más de 31 millones de pasajeros, de los cuales más de 66% fueron extranjeros. El estado mantiene además más de 140 mil habitaciones de hotel.

En cruceros se reportaron mil 870 arribos y casi 8 millones de pasajeros. La gobernadora también destacó el modelo de turismo comunitario de Mayakaán, que, señaló, fue inspiración para que el Gobierno Federal decretara esta actividad como de interés público y prioridad nacional.

Otro de los compromisos señalados como cumplidos fue la recuperación del acceso libre y gratuito a las playas de Tulum, resultado de las gestiones ante la presidenta Claudia Sheinbaum y del trabajo coordinado con Grupo Mundo Maya, SECTUR, CONANP e INAH.

También se estableció una tarifa integrada de 80 pesos para nacionales y 265 pesos para extranjeros para la Zona Arqueológica de Tulum y el Área Natural Protegida, manteniendo el acceso gratuito para mexicanas y mexicanos los domingos.

“Dijimos que sí se podía, y hoy, en Tulum, podemos decir con hechos: sí se pudo”, expresó.

Nuevos proyectos

La gobernadora destacó la Sección Aduanera de Chetumal, que permitirá realizar operaciones aéreas de importación y exportación y articular al Aeropuerto Internacional de Chetumal con el Tren Maya de Carga, el Recinto Fiscalizado Estratégico, la Zona Libre y el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar.

Quintana Roo, afirmó, es el único estado con tres polos estratégicos: el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar de Chetumal; el Distrito Financiero y Tecnológico de Cancún, proyectado para generar alrededor de 11 mil empleos directos y más de 22 mil indirectos y captar hasta mil 300 millones de dólares; y el Polo de Desarrollo de Economía Circular de Puerto Morelos.

También se destacó la construcción del Centro Integral Ganadero y la distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para los Pueblos y Comunidades Indígenas (FAISPIAM).

Seguridad y coordinación

En seguridad, Mara Lezama afirmó que los homicidios dolosos disminuyeron más de 60%, lo que coloca a Quintana Roo en el tercer lugar nacional en reducción de este delito.

De acuerdo con las cifras presentadas, al inicio de la administración se registraba, en promedio, un homicidio doloso cada 13 horas con 33 minutos. Actualmente, señaló, el promedio es de uno cada tres días, nueve horas y 46 minutos.

El estado de fuerza de las corporaciones creció 54%, mientras que los Centros C2 pasaron de tener cobertura en dos municipios a estar presentes en los 11.

La gobernadora atribuyó estos resultados a la coordinación diaria con el Gobierno de México, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, FGR, autoridades migratorias, fiscalías, corporaciones municipales y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Recursos para atender el sargazo

Frente al problema del sargazo, Mara Lezama informó sobre una inversión global gestionada con la presidenta Claudia Sheinbaum por 2 mil 600 millones de pesos para fortalecer la captura en altamar, embarcaciones, barreras, recolección y aprovechamiento.

Quintana Roo también ha destinado más de 765 millones de pesos para su atención y retiro. Además, opera un Centro Estatal de Monitoreo Ambiental que utiliza imágenes de 10 satélites y vigila más de 140 playas.

La gobernadora sostuvo que estas acciones forman parte de una estrategia para atender uno de los problemas que impactan directamente a las comunidades y zonas turísticas de la entidad.

Defensa del proyecto

Durante la parte final de su discurso, Mara Lezama señaló que la consolidación de los cambios en Quintana Roo también ha generado resistencias de quienes buscan desacreditar a su administración y los resultados alcanzados.

Afirmó que existe una “guerra política articulada por la derecha conservadora”, además de ambiciones personales y cálculos anticipados que, sostuvo, pretenden poner en riesgo la unidad del movimiento.

Frente a ello, aseguró que el proyecto de transformación de Quintana Roo no pertenece a grupos ni a intereses individuales, sino al pueblo y a las conquistas sociales alcanzadas durante estos cuatro años.

“Que les quede bien claro tanto a los adversarios de siempre, como a los simuladores de ocasión: no nos van a detener ni nos van a arrebatar la convicción de seguir transformando a Quintana Roo. El cambio iniciado en Quintana Roo, ya nadie lo para”, expresó.

La gobernadora sostuvo que su administración responderá a las resistencias con trabajo, convicción, unidad y lealtad al pueblo, al considerar que el mandato ciudadano trasciende cualquier disputa.

Mara Lezama planteó que la siguiente etapa de su administración estará enfocada en consolidar lo construido y ampliar su alcance hacia más comunidades, con nuevas escuelas, atención médica, protección del territorio y mayores oportunidades para mujeres y jóvenes.

Retomó la imagen de las ceibas para describir el futuro de este proceso y habló de una transformación con raíces profundas, capaz de extender sus frutos de generación en generación y de comunidad en comunidad.

La mandataria afirmó que el objetivo es dejar a Quintana Roo “más lejos, más alto, más justo, más humano”, al considerar que estos cuatro años representan el momento en que el estado tomó su destino en sus propias manos.

“Es el Quintana Roo que vamos a seguir construyendo, juntos. Con orgullo. Con dignidad. Con esperanza. Con fortaleza. ¡Que viva la transformación! ¡Que viva Quintana Roo!”, concluyó.

Al acto acudieron gobernadoras y gobernadores, senadores de la República, exgobernadores, representantes de las fuerzas armadas y líderes de organizaciones e instituciones, además de habitantes de la entidad.