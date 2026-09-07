Ana Lilia Rivera apuesta por formar nuevos liderazgos en Tlaxcala

Ana Lilia Rivera

La senadora con licencia Ana Lilia Rivera Rivera llamó a las nuevas generaciones a involucrarse en la vida pública y fortalecer su preparación política para asumir, en el futuro, responsabilidades en la conducción del país.

La legisladora consideró que esta etapa de la vida ofrece una oportunidad para cuestionar las condiciones sociales, plantear propuestas y construir alternativas frente a los desafíos que enfrenta el país.

Rivera Rivera planteó la necesidad de impulsar un semillero de jóvenes preparados para participar en la vida pública, con conocimientos, principios y sentido de responsabilidad social.

En este proceso, señaló, quienes actualmente desempeñan cargos públicos tienen la responsabilidad de formar y acompañar a las siguientes generaciones, además de propiciar el relevo de liderazgos que continuarán participando en los procesos de transformación del país.

Sostuvo que la participación política de los jóvenes no debe limitarse a los periodos electorales, sino que debe mantenerse como un ejercicio permanente de involucramiento ciudadano.

Señaló que la Cuarta Transformación debe comprenderse como un proceso de modificación en la manera de ejercer el poder y no únicamente como una identidad partidista.

En ese contexto, afirmó que la formación de nuevos liderazgos debe sustentarse en una concepción del servicio público como una responsabilidad frente a la ciudadanía, y no como un privilegio.