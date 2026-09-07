Ramírez Cuéllar destaca ventaja de Ulises Mejía Haro en Zacatecas

Ulises Mejía Haro

El diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, destacó que Ulises Mejía Haro es colocado como uno de los perfiles con mayor respaldo dentro de Morena y sus aliados, por lo que consideró que las preferencias de la ciudadanía deben ser tomadas en cuenta durante la definición de la Coordinación Estatal rumbo al próximo proceso electoral.

Sus consideraciones toman en cuentan las mediciones de GobernArte, levantada entre el 29 de agosto y el 2 de septiembre, coloca a Mejía Haro con 46.3% de las preferencias dentro de Morena, PT y PVEM, mientras que la encuesta de Enkoll para El Universal, realizada cara a cara en vivienda durante agosto, también lo ubica en el primer lugar entre los perfiles morenistas.

Ante estos resultados, Ramírez Cuéllar sostuvo que Morena debe respetar tanto sus reglas internas como la voluntad expresada por los zacatecanos a través de las encuestas.

“Morena no puede dejar de reconocer la realidad. La gente está hablando a través de las encuestas y debemos escucharla. No puede haber imposiciones; quien tenga el mayor respaldo ciudadano debe encabezar este proyecto”, afirmó.

“Las encuestas son para escucharlas, no para ignorarlas”, afirmó Ramírez Cuéllar al insistir en que la definición de Morena rumbo a 2027 debe realizarse con democracia, piso parejo y respeto a las preferencias de la ciudadanía.