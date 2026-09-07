Obras del Morebús en Michoacán superan el 19% durante su primera etapa

Este lunes, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, destacó que los trabajos del Morebús presentan más del 19 por ciento de avance, durante esta primera etapa, en la cual se han enfocado en sustituir el sistema de drenaje y tubería pluvial en 3.1 kilómetros de extensión.

Además mencionó que se han priorizado las obras hidráulicas que abarcarán a este nuevo sistema de transporte, por lo que se construyeron alrededor de 30 registros nuevos, así como la rehabilitación de alcantarillas, bocas de tormenta, y se efectuó el desazolve de tuberías.

Durante las labores del Morebús, se encontraron conductos tapados por azolve mismos que por décadas no se les realizaba mantenimiento, lo que había estado ocasionando inundaciones, por lo que la sustitución del sistema pluvial coadyuvará a mitigar esta problemática.

A su vez, el mandatario detalló que también se ha avanzado en la colocación de 3.1 kilómetros de concreto hidráulico para los carriles de las unidades de transporte, por lo cual se han llevado a cabo labores de excavación.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, María Elena Huerta Moctezuma, detalló que en camellones y zonas de trabajo se hacen acciones de mantenimiento y conservación del arbolado.

En este mismo sentido, refirió que se reubicaron 110 árboles de jacaranda, palma, ficus y paraíso, en espacios de Villas del Pedregal, la glorieta de salida a Quiroga y la Universidad Tecnológica de Morelia, con el objetivo de garantizar la integridad y el bienestar de los ejemplares y el medioambiente.