Cruz Pérez Cuéllar propone coordinación entre Chihuahua y Federación para impulsar proyectos

Cruz Pérez Cuéllar

Una mayor coordinación institucional entre el Gobierno de Chihuahua y la administración federal permitiría ampliar la llegada de obras, programas y beneficios para la población, afirmó Cruz Pérez Cuéllar, aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en el estado.

El también alcalde con licencia de Ciudad Juárez consideró que Chihuahua debe incorporarse de manera plena al proceso de transformación impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, particularmente para aprovechar proyectos federales relacionados con infraestructura, salud y vivienda.

Pérez Cuéllar sostuvo que la falta de entendimiento entre los gobiernos estatal y federal puede limitar las posibilidades de Chihuahua para acceder a proyectos y programas que ya se desarrollan en otras entidades.

Por ello, planteó que una relación basada en el diálogo y la coordinación institucional permitiría gestionar mayores inversiones y atender de manera más efectiva las necesidades de la población.

En su intervención, Pérez Cuéllar sostuvo que el objetivo debe ser que Chihuahua aproveche las oportunidades que ofrece la coordinación con la Federación y que los beneficios de las políticas públicas lleguen a un mayor número de habitantes.

El aspirante consideró que fortalecer la organización territorial, respaldar las políticas federales y establecer una relación institucional entre los distintos órdenes de gobierno serán factores relevantes para impulsar el desarrollo de la entidad.