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“La Presidenta siempre será muy bienvenida a Coahuila”, expresó el Gobernador del Estado

Coahuila reafirma el compromiso de trabajar de la mano con la presidenta Sheinbaum

Por Fátima Chávez
Coahuila reafirma el compromiso de trabajar de la mano con la presidenta Sheinbaum

El gobernador Manolo Jiménez Salinas asistió a la glosa en Coahuila del segundo informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, evento que se llevó a cabo en el auditorio del Parque Las Maravillas, de la capital del estado.

“Recibimos con gusto en Coahuila a la presidenta Claudia Sheinbaum para escuchar la glosa de su Segundo Informe de Gobierno. Aquí vamos a seguir trabajando en equipo por el bien de Coahuila y de México”, destacó el gobernador.

Mencionó que desde el inicio de la gestión de la administración federal, ha mantenido buena comunicación con la presidenta, quien siempre se ha mostrado receptiva y con apertura para atender muchas de las obras prioritarias que necesita el estado.

“La Presidenta siempre será muy bienvenida a Coahuila”, expresó el Gobernador del Estado.

Destacó que parte de estas obras, la Presidenta las anunció como compromisos presidenciales y que algunas de ellas ya están en proceso de construcción. Además, reiteró su voluntad de trabajo y destacó que Coahuila es de los pocos estados que cumplen sus compromisos, metas y objetivos con el Gobierno Federal.

En su mensaje ante las y los coahuilenses, la presidenta mencionó que, junto con el gobernador Manolo Jiménez, planearon la ampliación de la carretera 57 en su tramo Saltillo – Monclova, además informó sobre otras obras, proyectos y programas que desde el Gobierno Federal se desarrollan para Coahuila.

Destacó la ampliación de la carretera 57, en su tramo Saltillo-Monclova, como una de las partes principales de sus compromisos con Coahuila y que dentro de poco arrancará; además, informó que se impulsa la construcción del puente internacional II de Piedras Negras y que la construcción del tren de pasajeros Saltillo – Nuevo Laredo está en sus primeras etapas.

Mencionó, además, el trabajo que se lleva a cabo para construir un centro integral ganadero, así como otras obras y programas en temas como el de agua potable, salud, apoyos a comunidades, becas para mujeres, estudiantes y adultos mayores, entre otros.

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