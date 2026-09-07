Coahuila reafirma el compromiso de trabajar de la mano con la presidenta Sheinbaum

El gobernador Manolo Jiménez Salinas asistió a la glosa en Coahuila del segundo informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, evento que se llevó a cabo en el auditorio del Parque Las Maravillas, de la capital del estado.

“Recibimos con gusto en Coahuila a la presidenta Claudia Sheinbaum para escuchar la glosa de su Segundo Informe de Gobierno. Aquí vamos a seguir trabajando en equipo por el bien de Coahuila y de México”, destacó el gobernador.

Mencionó que desde el inicio de la gestión de la administración federal, ha mantenido buena comunicación con la presidenta, quien siempre se ha mostrado receptiva y con apertura para atender muchas de las obras prioritarias que necesita el estado.

“La Presidenta siempre será muy bienvenida a Coahuila”, expresó el Gobernador del Estado.

Destacó que parte de estas obras, la Presidenta las anunció como compromisos presidenciales y que algunas de ellas ya están en proceso de construcción. Además, reiteró su voluntad de trabajo y destacó que Coahuila es de los pocos estados que cumplen sus compromisos, metas y objetivos con el Gobierno Federal.

En su mensaje ante las y los coahuilenses, la presidenta mencionó que, junto con el gobernador Manolo Jiménez, planearon la ampliación de la carretera 57 en su tramo Saltillo – Monclova, además informó sobre otras obras, proyectos y programas que desde el Gobierno Federal se desarrollan para Coahuila.

Destacó la ampliación de la carretera 57, en su tramo Saltillo-Monclova, como una de las partes principales de sus compromisos con Coahuila y que dentro de poco arrancará; además, informó que se impulsa la construcción del puente internacional II de Piedras Negras y que la construcción del tren de pasajeros Saltillo – Nuevo Laredo está en sus primeras etapas.

Mencionó, además, el trabajo que se lleva a cabo para construir un centro integral ganadero, así como otras obras y programas en temas como el de agua potable, salud, apoyos a comunidades, becas para mujeres, estudiantes y adultos mayores, entre otros.