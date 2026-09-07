Juan Ángel Flores formaliza aspiración para coordinar Morena en Cuernavaca

Este lunes, luego de entregar su carta de intención al Comité Ejecutivo Estatal del partido y acreditar su origen en la capital de Morelos, el diputado federal Juan Ángel Flores Bustamante formalizó su aspiración para coordinar los trabajos de Morena en Cuernavaca.

La finalidad de esta solicitud es permitirle participar en el proceso interno de Morena que definirá a la persona responsable de encabezar los trabajos del partido en el municipio. El legislador presentó la experiencia de gobierno, la cercanía ciudadana y la transparencia como ejes de su aspiración.

Al respecto, Flores Bustamante señaló que Cuernavaca enfrenta abandono, inseguridad, falta de mantenimiento y calles en condiciones deficientes. Por ello, sostuvo que se debe recuperar la cercanía con la ciudadanía y construir una visión de gobierno basada en la participación social, la inclusión y la coordinación institucional.

Juan Ángel Flores formaliza aspiración para coordinar Morena en Cuernavaca

Como parte de la documentación presentada, entregó su carta de antecedentes no penales a la presidenta de Morena Morelos, Martha Patricia García Garnica. También manifestó su disposición para someterse a los exámenes toxicológicos que determine el partido o la instancia correspondiente, como muestra de apertura ante la ciudadanía.

Sobre su trayectoria, destaca su vinculación con el trabajo social y el servicio público. Además habló sobre su experiencia al frente del gobierno municipal de Jojutla y afirmó que se condujo con responsabilidad, honestidad y vocación de servicio.

En ese sentido, señaló que busca colocar la experiencia y la transparencia como sus cartas de presentación dentro del proceso para coordinar Morena en la capital morelense, en un escenario donde las disputas internas suelen pesar tanto como las propuestas.

Refrendó su respeto a los principios, valores, estatutos y procedimientos de Morena. Aseguró que participará con apego a la legalidad, la ética y el respeto a las instituciones y a los demás aspirantes.

Finalmente, afirmó que continuará recorriendo y trabajando en los municipios del estado, como lo ha hecho desde el inicio de su responsabilidad legislativa, mientras espera los tiempos y las determinaciones del partido.