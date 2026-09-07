Condena Rector de la UAT “novatada” que lesionó a alumno; advierte “cero tolerancia”

El rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, acompañado de directivos de la facultad de Veterinaria

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, condenó la agresión sufrida por un alumno de recién ingreso y advirtió que habrá “cero tolerancia” a conductas que son ajenas a la normatividad universitaria”, tras esta “novatada “que ocasionó el traslado de un alumno al hospital.

“La UAT tiene cero tolerancia. No vamos a permitir que sigan pasando este tipo de vejaciones; vamos a implementar sanciones administrativas firmes para que en realidad esto no vuelva a ocurrir. En términos generales, estoy muy molesto; no queremos que suceda esta situación nunca más y, para ello, vamos a actuar en consecuencia, siempre en estricto apego a la legislación de nuestra universidad”, señaló

Acompañado por el director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ), José Octavio Merino Charrez, y el titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Jesús Guzmán Morales, el rector ratificó la solidaridad absoluta de la institución educativa con el estudiante afectado por los hechos recientes registrados en la capital del estado.

Un alumno de la UAT de primer ingreso, de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia en Ciudad Victoria sufrió una fuerte agresión durante una novatada, lo que llevó ser hospitalizado.

Anaya Alvarado informó que las autoridades universitarias sostuvieron una reunión presencial con el alumno y sus familiares para brindarles un acompañamiento integral de carácter médico, psicológico y legal, garantizando las condiciones necesarias para la continuidad de sus estudios. Sin embargo, precisó que por decisión propia, la familia solicitó formalmente la baja y el retiro de la matrícula del joven.

“Condeno y repruebo de manera contundente cualquier tipo de novatada, rito de iniciación o práctica vejatoria. Esas acciones son inaceptables y vulneran principalmente los principios de convivencia y respeto que nos rigen dentro de nuestra institución”, aseveró

Dámaso Anaya, garantizó a las familias tamaulipecas que la UAT mantendrá entornos seguros y de sana convivencia para sus hijos.

Asimismo, el rector subrayó que dio instrucciones directas a la administración del plantel para actuar con total apertura institucional y facilitar las indagatorias que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado, asegurando que la universidad brindará todos los elementos necesarios para el total esclarecimiento de los hechos.

Por su parte, el director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ), José Octavio Merino Charrez, explicó que, tras reportarse la contingencia, el personal administrativo brindó atención médica inmediata al joven y coordinó su traslado al hospital, donde fue estabilizado y posteriormente dado de alta.

“La Facultad le ha ofrecido al joven continuar con sus estudios. Como mencionó el rector, los padres tomaron la decisión de retirarlo, pero nosotros mantenemos esa apertura. Queremos que el proyecto académico del joven no se truque por una actividad que no fue organizada por la institución. Fueron actos aislados, ajenos a las dinámicas que se llevan a cabo en la escuela”, puntualizó.

Dejó en claro que los hechos señalados se realizaron de forma independiente entre particulares y fuera de la agenda institucional.

Merino Charrez añadió que las actividades académicas en el plantel continúan con total normalidad. Asimismo, confirmó que se convocó al Consejo Técnico para el próximo martes con el fin de deslindar responsabilidades internas, además de mantener la plena disposición para entregar evidencias a la Fiscalía General del Estado.

Por su parte, el titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Jesús Guzmán Morales, confirmó que, por instrucción de la Rectoría, se abrió un expediente de investigación bajo los principios de debida diligencia y autonomía técnica.

“En este caso en concreto, las investigaciones registran un avance sustancial. Debemos resguardar los detalles del expediente para, en su momento, presentarlos ante el Consejo Técnico y que este, en ejercicio de su autonomía, determine las sanciones correspondientes. Para la Defensoría de los Derechos Universitarios es prioritario actuar con estricta neutralidad y debida diligencia caso por caso”, señaló.

Destacó que, al tiempo que se otorgaron las medidas cautelares correspondientes, la Universidad fortalece sus mecanismos institucionales mediante programas como “Correcaminos por la Paz” y la creación de la Dirección de Atención a la Salud Mental, con el objetivo de consolidar una cultura de respeto y prevenir cualquier tipo de violencia en los campus.