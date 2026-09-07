Convoca Marybel Villegas a la unidad en Quintana Roo; pide sumar nuevas voces

Matybel Villegas en un mítin en Quintana Roo

Ante militantes, fundadores y liderazgos de Morena, Marybel Villegas Canché, aspirante a la coordinación estatal de ese partido en Quintana Roo, destacó que el estado vive un momento que exige mantener la unidad dentro del movimiento y convocó a trabajar con responsabilidad para consolidar la transformación iniciada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y encabezada actualmente por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Paralelo a ello, Villegas reiteró su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y convocó a defender la soberanía nacional, fortalecer la organización territorial y mantener viva la participación ciudadana.

Marybel afirmó que la unidad que necesita el movimiento debe ser activa, generosa y construida desde el territorio: una unidad capaz de sumar experiencias, incorporar nuevas voces y colocar el futuro de Quintana Roo por encima de cualquier diferencia.

“Necesitamos una unidad con principios, con justicia y con propósito; que coloque por encima de cualquier diferencia el bienestar de Quintana Roo”, expresó.

La movilización se realizó en respaldo a la presidenta Sheinbaum , y reunió a mujeres y hombres que han acompañado a Marybel durante 27 años de trabajo político y territorial, así como a nuevas generaciones y liderazgos que se han incorporado al movimiento de transformación.

Villegas Canché afirmó que el futuro del estado debe construirse con congruencia, cercanía y participación ciudadana.

Señaló que la transformación debe reflejarse en realidades concretas para la población: mayor seguridad para las mujeres, oportunidades para las juventudes, servicios de salud dignos, educación, mejores ingresos y bienestar para quienes trabajan todos los días.

Subrayó que el crecimiento y el éxito turístico de Quintana Roo deben traducirse en mejores condiciones de vida para las familias, especialmente para quienes sostienen diariamente la actividad económica en los hoteles, restaurantes, mercados, comercios y servicios de transporte.

La morenista sostuvo que el estado necesita un proyecto de transformación construido desde el territorio, mediante la escucha directa y la participación de sus comunidades.

“Transformar es hacer que la dignidad llegue a donde antes solamente llegaban las promesas. Es escuchar a la gente, caminar a su lado y convertir sus necesidades en soluciones”, manifestó.

Villegas Canché encabezó una movilización en la que participaron más de dos mil personas, representantes de los 11 municipios de Quintana Roo y distintas generaciones de Morena caminando juntas en torno al respaldo a Claudia Sheinbaum y a la construcción de un proyecto de transformación para Quintana Roo.

El recorrido comenzó en el Parque del Crucero y avanzó por la avenida Tulum hasta llegar a la explanada del Gobierno estatal. A lo largo de la caminata, Villegas recibió el respaldo de favorable de comerciantes, transeúntes, automovilistas, taxistas, mototaxistas y visitantes, quienes se acercaron para saludarla y expresarle su respaldo.