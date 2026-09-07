Julieta Ramírez llama a organizarse para profundizar la Cuarta Transformación

Julieta Ramírez (Janice salas)

Julieta Ramírez llamó a la ciudadanía a fortalecer la organización popular y respaldar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con el objetivo de dar continuidad y profundizar los avances de la Cuarta Transformación.

Durante su participación en un encuentro con simpatizantes del movimiento, Ramírez destacó que uno de los principales retos actuales es mantener la unidad y participación del pueblo, al recordar que la llegada de Sheinbaum a la Presidencia representó un hecho histórico para el país al convertirse en la primera mujer en ocupar ese cargo.

“Hoy lo más importante como pueblo es organizarnos”, afirmó la legisladora, quien subrayó la importancia de la participación ciudadana para consolidar el proyecto político iniciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Ramírez retomó una de las premisas promovidas por el exmandatario: “Sólo el pueblo puede salvar al pueblo y sólo el pueblo organizado puede salvar a la nación”.

La senadora con licencia sostuvo que el denominado humanismo mexicano, impulsado durante el gobierno de López Obrador, ha adquirido relevancia más allá de las fronteras nacionales.

Desde su perspectiva, uno de los principales cambios de esta política ha sido priorizar el gasto público destinado directamente a la población mediante programas sociales.

“Hoy la mayor cantidad del presupuesto del país se invierte en la gente”, señaló Ramírez, quien cuestionó dónde quedaban anteriormente los recursos que ahora, afirmó, llegan de manera directa a las personas.

La legisladora consideró que estos mecanismos forman parte del legado de López Obrador y representan una transformación en la manera de utilizar los recursos públicos.

Ramírez afirmó que los integrantes del movimiento deben asumir la responsabilidad de preservar los avances alcanzados durante los últimos años y evitar que el proyecto de transformación pierda continuidad.

En ese sentido, llamó a respaldar el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum y a mantener la organización ciudadana como una herramienta para fortalecer las políticas impulsadas por su administración.

“Tenemos que continuarlo y también tenemos que echarle la mano a la presidenta para profundizar los logros de nuestro movimiento”, expresó.

La senadora consideró que la participación organizada de la sociedad será fundamental para consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación y dar continuidad a las políticas que, desde su perspectiva, han colocado a la población como prioridad en la distribución del presupuesto nacional.