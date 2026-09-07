Puebla impulsa la recuperación del patrimonio cultural en Izúcar de Matamoros

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier señaló que la transformación también implica preservar la memoria y el patrimonio, por ello destacó que se impulsa un programa de rescate de zonas arqueológicas, monumentos históricos y haciendas en todo el estado.

Entre las áreas que se contemplan está San Nicolás Tolentino, cuya recuperación permitirá fortalecer la identidad y atraer visitantes. Además, el mandatario recordó que desde hace años existía el planteamiento ciudadano de convertir la antigua estación ferroviaria en museo, proyecto que durante su administración, avanza como un espacio dedicado a rescatar la historia de Izúcar.

También anunció el proyecto para convertir el bosque de Amatitlanes, de 43 hectáreas, en un espacio natural y recreativo denominado “Central Park mixteco”, como homenaje a las comunidades de la región y a sus familias migrantes en la Unión Americana, sobre todo el región de Nueva York.

Asimismo, anunció proyectos carreteros para consolidar el Circuito Mixteco, con conexiones de cuatro carriles y sin cuota que permitan vincular Izúcar, Acatlán, Ixcaquixtla, Tehuacán y otras comunidades, además de la obra impulsada por la presidenta, desde Cuautla hacia la Mixteca, como parte de una visión de conectividad regional que fortalezca el comercio, la seguridad y la movilidad.

Al respecto, la directora general del Sistema de Información y Comunicación del Estado (SICOM), Natalie Hoyos López, subrayó que la administración estatal impulsa proyectos para posicionar a Izúcar como referente turístico por su patrimonio, gastronomía, tradiciones y cultura. Añadió que la exhacienda de San Nicolás Tolentino será recuperada por etapas, con un jardín botánico y nuevos atractivos turísticos, mientras que la antigua estación del ferrocarril cuenta con 13 millones de pesos para su rehabilitación como museo regional.

Natalie Hoyos agregó que la rehabilitación de la carretera a San Carlos, contará con una inversión superior a 43 millones de pesos en 14.40 kilómetros, así como los trabajos de desazolve y arrope del río Mixteco-Nexapa y el proyecto de embellecimiento e iluminación del acueducto.

Elizabeth, habitante de Izúcar, reconoció la recuperación del patrimonio y la creación del museo regional como una oportunidad para que las nuevas generaciones conozcan sus raíces, tradiciones y costumbres.

Por su parte, Lizeth Ávila agradeció la reapertura del Museo de la Estación de Ferrocarriles en Izúcar de Matamoros, después de que por muchos años se mantuvo en el abandono y ahora representa un atractivo turístico para la región.