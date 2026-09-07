Tamaulipas participó en la Feria Nacional Forestal 2026

Durante este fin de semana, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura del Gobierno de Tamaulipas participó en la Feria Nacional Forestal 2026, con el objetivo de promover la riqueza forestal del estado, impulsar los productos derivados del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y fortalecer las oportunidades comerciales.

Celene Ramírez García, directora de Fomento Forestal y Carlos Alberto López Reyes, director de Desarrollo Rural y Pymes encabezaron la participación de Tamaulipas en este importante encuentro nacional.

Tamaulipas presentó una muestra de productos elaborados por productores y emprendedores rurales de la entidad, destacando las salsas de chile piquín en diferentes presentaciones, productos derivados de la “sangre de drago”, mezcal, artesanías, canastas elaboradas con palma y carbón vegetal, entre otros.

Se promovió la comercialización de productos elaborados por 14 emprendimientos provenientes de 11 municipios: Abasolo, Bustamante, Casas, Güémez, Jaumave, Llera, Miquihuana, Nuevo Morelos, San Carlos, Tula y Ciudad Victoria.

Esta participación permitió, no solo exhibir la calidad y diversidad de sus productos, sino también generar vínculos comerciales con representantes de otras entidades, intercambiar experiencias y conocer nuevas alternativas para fortalecer los procesos productivos, ampliar sus mercados y mejorar sus oportunidades de comercialización.

La participación del estado en este encuentro nacional refrenda su compromiso con el fortalecimiento del sector forestal, el impulso a las pequeñas y medianas empresas rurales y la generación de alternativas de desarrollo para las comunidades que dependen de los recursos forestales.

La Feria Nacional Forestal se consolida como uno de los principales espacios de encuentro del sector forestal mexicano, reúne a comunidades, productores, especialistas, instituciones de gobierno, representantes del ámbito científico y sociedad, con el objetivo de compartir experiencias, conocimientos y propuestas encaminadas a fortalecer el presente y construir un futuro sustentable para los bosques de México.

Tamaulipas fortalece su presencia en el ámbito forestal nacional y proyecta la calidad, diversidad y valor agregado de los productos elaborados por sus emprendedores rurales, además de abrir nuevas oportunidades de vinculación, promoción y comercialización para las comunidades productoras de la entidad.