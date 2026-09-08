Ceci Arellano encabeza donación de Craneótomo al Hospital de la Niñez Poblana

Gracias al trabajo conjunto entre empresarios poblanos y el Voluntariado de la Secretaría de Gobernación, el Hospital de la Niñez Poblana recibió un craneótomo, que permitirá realizar procedimientos quirúrgicos con mayor precisión en beneficio de niñas y niños. Este equipo tiene un valor de un millón 571 mil 152 pesos.

La entrega de este nuevo equipo fue encabezada por la presidenta del Patronato del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Ceci Arellano, en compañía del director general del organismo, Carlos Ochoa Rodríguez. Como parte de esta suma de esfuerzos, el empresario poblano Fernando Espina Montoto aportó el 50% del valor del equipo, mientras que la gestión de los voluntarios permitió concretar la adquisición.

Esta acción fortalece la visión del gobernador Alejandro Armenta, que busca fortalecer los servicios públicos y procurar mejores condiciones para las familias poblanas. Durante su intervención, Carlos Ochoa Rodríguez destacó que cuando la sociedad camina junto al gobierno se pueden alcanzar mayores resultados.

El director general agradeció a todos aquellos que participaron para llevar a cabo esta acción, en particular a la Secretaría de Gobernación, por su trabajo permanente para identificar necesidades y buscar alternativas que permitan mejorar las condiciones de los hospitales. Además, reconoció a quienes decidieron compartir parte de sus recursos para hacer posible esta donación.

En este sentido, señaló que la generosidad de la sociedad se transforma en beneficios que permanecen para las niñas y niños que requieren atención especializada, en concordancia con la visión de la presidenta de México, para construir un bienestar que alcance a todas y todos.

La directora del Hospital de la Niñez Poblana, Margarita Aguirre Barbosa, agradeció el respaldo de Ceci Arellano hacia la institución y explicó que el craneótomo es un instrumento quirúrgico que permite realizar cortes precisos en el cráneo. Destacó que de enero a la fecha, el hospital ha atendido más de 80 casos de traumatismo craneoencefálico, incluidos pacientes provenientes del interior del estado.

La donación fortalece la capacidad médica del Hospital de la Niñez Poblana y refleja cómo la suma de esfuerzos entre sociedad, sector empresarial, voluntariados e instituciones puede generar beneficios permanentes para la niñez poblana.