Tamaulipas refuerza acciones para contener plaga de gusano barrenador

Gracias a las acciones implementadas por el Gobierno de Tamaulipas para contener y prevenir la presencia del gusano barrenador del ganado, la entidad registra únicamente 18 casos positivos, cifra que la coloca como el estado de la región norte con el menor número de casos a nivel nacional.

De los 18 casos registrados en Tamaulipas, cuatro corresponden a pequeñas especies, principalmente perros, mientras que el resto se concentra en ganado.

Estos datos son favorables en comparación con otros estados del norte del país, donde se registra un mayor número de casos. Con el objetivo de mantener a la baja las cifras, el Gobierno de Tamaulipas mantiene y fortalece las acciones de vigilancia, prevención y atención que eviten la propagación de esta plaga.

El gobernador Américo Villarreal Anaya, ordenó reforzar las estrategias implementadas en el estado con el objetivo de avanzar hasta lograr una erradicación total del gusano barrenador en Tamaulipas.

Desde la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, encabezada por Antonio Varela Flores, se trabaja en el fortalecimiento de las brigadas de atención, con mayor presencia de personal especializado y operativo en las zonas donde se concentra la problemática.

Las brigadas estarán distribuidas estratégicamente en diferentes regiones del estado. En la zona sur se contará con una mayor presencia en los municipios de Aldama, Soto la Marina y González. Asimismo, en la región centro se reforzarán las acciones en Ciudad Victoria, Abasolo, Jiménez y Padilla, además de la asignación de dos brigadas para atender la zona del altiplano tamaulipeco.

Según la distribución actual de los casos, los 18 positivos se encuentran ubicados del centro del estado hacia el sur, por lo que actualmente no se registran casos de gusano barrenador en la zona comprendida del centro hacia el norte de Tamaulipas.

El Gobierno del Estado continuará trabajando de manera permanente en la vigilancia epidemiológica, atención oportuna y prevención, con el propósito de proteger la actividad ganadera, fortalecer la sanidad animal y mantener a Tamaulipas como una entidad segura y preparada ante esta problemática.