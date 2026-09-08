Detienen a cuatro personas tras ataque contra elementos de seguridad en Culiacán (X: @OHarfuch)

En Culiacán, Sinaloa, cuatro personas fueron detenidas luego de que personal del Servicio de Protección Federal (SPF), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), fuera atacado con armas de fuego mientras realizaba labores de seguridad sobre la carretera federal México 15.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los elementos repelieron la agresión y lograron detener a cuatro personas, se señaló además que ningún integrante de la corporación resultó lesionado durante el enfrentamiento.

Tras la detención, fueron aseguradas tres armas de fuego, dos largas y una corta; 30 cargadores; 502 cartuchos; cinco chalecos balísticos y dos pecheras, además de artefactos metálicos utilizados como ponchallantas.

Detienen a cuatro personas tras ataque contra elementos de seguridad en Culiacán (X: @OHarfuch)

También fue asegurado un vehículo con placas de Texas, Estados Unidos, que, de acuerdo con las autoridades, cuenta con reporte de robo en ese país.

Los cuatro detenidos estarían relacionados con el delito de robo de vehículo y, según el reporte oficial, serían identificados como presuntos generadores de violencia en Culiacán y municipios de los alrededores.

Las personas detenidas y los objetos asegurados quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación jurídica.