Michoacán ha apoyado a 836 familias cuidadoras de niñas y niños con cáncer

Desde el inicio de la administración encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, en Michoacán se han atendido de manera integral a 836 familias cuidadoras de niñas y niños con cáncer, brindando de manera mensual un apoyo de 4 mil pesos para que los pacientes no abandonen sus tratamientos.

En este marco, el gobernador resaltó que la Secretaría del Bienestar del Gobierno de Michoacán, ha destinado 86 millones 664 mil pesos para la operación del programa.

Actualmente, se acompaña a 369 familias, registrando 66 incorporaciones en lo que va del año. Asimismo, se destaca que el 84% de las personas beneficiadas son mujeres cuidadoras de niñas y niños con cáncer.

Además, Ramírez Bedolla resaltó que con la puesta en marcha de este programa la tasa de abandono de tratamiento se redujo en 28 puntos porcentuales, pasando del 30 por ciento al dos por ciento.

El objetivo principal de esta estrategia es aumentar las esperanzas de vida, evitando que el factor económico sea una razón para interrumpir los tratamientos oncológicos.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán (SSM), la continuidad en la atención ha permitido incrementar sustancialmente las probabilidades de éxito: la tasa de recuperación en casos de leucemia subió del 60 al 75%, mientras que en casos de linfomas aumentó del 60 al 80%.