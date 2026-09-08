Javier Lamarque destaca apoyo a jóvenes mediante becas en Sonora

Javier Lamarque

Javier Lamarque, Aspirante a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y de la Soberanía Nacional en Sonora, destacó el importante incremeto que realizó el goierno estatal a la becas estudiantiles de educación media y superior.

Señaló que estas oportunidades permiten a los jóvenes integrarse, desarrollarse y de vivir mejor y plenamente en una plana sociedad.

De acuerdo con Lamarque, nunca antes en la historia de Sonora se había dado tnto apoyo a los estudiantes.

Recordó que en los gobiernos del PRI y el PAN dedicaban 10 millones de pesos al año para estos estímulos, mientras el gobierno de Alfonso Durazo adherido a la Cuarta Transformación, ha destinado tan solo este año, mil millones de pesos.