Geraldine Ponce refrenda compromiso con jóvenes para ampliar oportunidades en Nayarit

Geraldine Ponce

Durante una visita a Ixtlán del Río, Nayarit, Geraldine Ponce refrendó su compromiso con las y los jóvenes, a quienes señalaron como uno de los principales motivos para impulsar acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida en el estado.

Ante la población, destacó que las nuevas generaciones representan una parte fundamental de la sociedad y que el trabajo de las autoridades tiene como propósito construir un entorno en el que puedan desarrollarse plenamente y alcanzar sus aspiraciones.

El mensaje hizo énfasis en la necesidad de generar mayores oportunidades para la juventud, particularmente para que pueda crecer, continuar con su formación y construir un proyecto de vida de acuerdo con sus propios intereses y capacidades.

“Ustedes son lo más importante que tenemos en nuestra sociedad”, se expresó durante el encuentro, al destacar que las acciones de gobierno buscan dejar a las nuevas generaciones un estado con mejores condiciones y posibilidades de desarrollo.