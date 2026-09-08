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Destacó que las nuevas generaciones representan una parte fundamental de la sociedad y que el trabajo de las autoridades tiene como propósito construir un entorno en el que puedan desarrollarse plenamente

Geraldine Ponce refrenda compromiso con jóvenes para ampliar oportunidades en Nayarit

Por Diana Chávez Zea
Geraldine Ponce

Durante una visita a Ixtlán del Río, Nayarit, Geraldine Ponce refrendó su compromiso con las y los jóvenes, a quienes señalaron como uno de los principales motivos para impulsar acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida en el estado.

Ante la población, destacó que las nuevas generaciones representan una parte fundamental de la sociedad y que el trabajo de las autoridades tiene como propósito construir un entorno en el que puedan desarrollarse plenamente y alcanzar sus aspiraciones.

El mensaje hizo énfasis en la necesidad de generar mayores oportunidades para la juventud, particularmente para que pueda crecer, continuar con su formación y construir un proyecto de vida de acuerdo con sus propios intereses y capacidades.

“Ustedes son lo más importante que tenemos en nuestra sociedad”, se expresó durante el encuentro, al destacar que las acciones de gobierno buscan dejar a las nuevas generaciones un estado con mejores condiciones y posibilidades de desarrollo.

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