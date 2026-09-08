“Navigator Of The Seas” llega a Mazatlán con más de 3,500 pasajeros

Turismo Sinaloa

Mazatlán recibió este martes al crucero turístico Navigator of the Seas, que arribó con 3 mil 587 pasajeros y mil 272 tripulantes, una visita que generará una derrama económica estimada en cinco millones de pesos para el puerto, principalmente en beneficio del comercio, restaurantes y prestadores de servicios turísticos.

Procedente de Los Cabos, Baja California Sur, la embarcación atracó a las 7:30 horas en la terminal marítima del puerto. Durante su estancia, los visitantes recorrerán algunos de los principales atractivos turísticos de Mazatlán, como el Centro Histórico, el Malecón y la Zona Dorada, además de conocer la oferta cultural y gastronómica del destino.

Por la tarde, el crucero continuará su itinerario con destino a Los Ángeles, California.

Mazatlán espera nueve cruceros durante septiembre

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, destacó que se trata del primer crucero que llega a Mazatlán durante septiembre, mes para el que están programados nueve arribos de embarcaciones turísticas.

La funcionaria señaló que, de cumplirse el calendario previsto, el turismo de cruceros dejará una derrama económica superior a 48 millones de pesos durante el noveno mes del año.

Turismo de cruceros impulsa la economía de Mazatlán

La llegada del Navigator of the Seas fortalece la actividad turística del puerto y beneficia a diversos sectores económicos, entre ellos comercios, restaurantes, operadores turísticos y prestadores de servicios.

Las autoridades estatales señalaron que el arribo constante de cruceros refleja la confianza de las líneas navieras internacionales en la infraestructura, la seguridad y la oferta turística de Mazatlán, lo que contribuye a mantener una dinámica económica positiva para el destino durante la temporada.