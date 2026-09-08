Sinaloa ocupa el lugar 16 en reducción de homicidios dolosos alcanzando un 26.1%

Reporte de Seguridad

Durante el reporte de seguridad en México presentado en la conferencia matutina, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch dieron a conocer avances significativos en aseguramiento de armas, droga e inhabilitación de narcolaboratorios, detenciones de presuntos delincuentes y la reducción de homicidios dolosos, principal indicador de la incidencia delictiva, donde se informó que Sinaloa es uno de los estados que presenta reducciones..

La maestra Marcela Figueroa Franco señaló el promedio diario de homicidios dolosos en las entidades, comparando el periodo de enero a agosto de 2025 contra los mismos ocho meses pero de este año, donde Sinaloa registró una reducción del 26.1%, que lo ubica justo a media tabla, en el lugar 16, siendo San Luis Potosí el que obtuvo la mayor reducción con 79.8% y Colima el de menor porcentaje, con 4.7%.

Al referirse a homicidio doloso por entidad federativa de enero a agosto de este año, la titular del SESNSP señaló que Sinaloa se ubica en el cuarto lugar, con 866 homicidios dolosos registrados, lo que representa el 7.5% del total en el país en ese mismo periodo, siendo Guanajuato la entidad con más casos (983) y el de menor número Yucatán con 17 homicidios en estos primeros ochos meses.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch dio a conocer que durante estos ocho meses de 2026 se han asegurado 34 mil 353 armas de fuego, de las cuales, una proporción importante fue localizada en Sinaloa, Sonora y Baja California.

“El 80% proviene de Estados Unidos y lo relevante es que el 61 por ciento de estas armas aseguradas son armas largas y una proporción importante fue localizada en Sinaloa, Sonora y Baja California. Cada arma asegurada reduce la capacidad de fuego de los grupos criminales y disminuye el riesgo de que fueran utilizadas contra la población y contra las autoridades”, dijo.

Finalmente, informó que en Culiacán, en un operativo encabezado por la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República se inhabilitó un complejo clandestino de 5 mil 700 metros cuadrados, el segundo laboratorio de metanfetaminas más grande localizado en esta administración federal, donde se aseguraron más de 16 toneladas de metanfetamina, así como 10 toneladas de sustancias químicas.