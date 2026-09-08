Torres Piña, único aspirante que cuenta con exámenes de control y confianza aprobados

Carlos Torres Piña

El aspirante a coordinador estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía, Carlos Torres Piña, es el único contendiente de Michoacán que cuenta con exámenes de control y confianza aprobados y validados por una instancia federal.

Durante su conferencia de prensa semanal, y tras ser cuestionado al respecto, Torres Piña explicó que, en su momento, se sometió a dichas evaluaciones como parte de su participación en el proceso de selección para la titularidad de la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Yo hice mis exámenes de control y confianza para participar en el proceso de la fiscalía, los cuales fueron aprobados y validados por una instancia federal, donde me otorgaron todas las condiciones y la validación del mismo”, declaró.

El morenista reconoció que la aprobación de estos exámenes no constituye un requisito establecido formalmente en la convocatoria de Morena, sin embargo, consideró que puede ser un elemento tomado en cuenta.

“No es un requisito como tal en las aspiraciones en este momento, pero dadas las circunstancias que luego se generan y polémicas diversas en algunos medios nacionales, pues no ha habido necesidad de salir a mostrarlo, pero si se requiere en algún momento, pudiera darse”, señaló.

Ante la pregunta sobre si esta condición podría dar mayor certidumbre a quienes participan en la designación de los aspirantes, Torres Piña reiteró que, aunque no se trata de una exigencia de la convocatoria, sí podría ser un criterio tomado en cuenta para definir un resultado.

“Probablemente… puede entrar dentro de las valoraciones para las etapas que se vienen”, puntualizó.

Con ello, Torres Piña figura como el único de los aspirantes michoacanos que cuenta con la aprobación de exámenes de control y confianza, un conjunto de evaluaciones médicas, psicológicas, toxicológicas, poligráficas, entre otras, que sirven para verificar la honestidad, la capacidad y la idoneidad de una persona para desempeñar un puesto de seguridad o de manejo de información sensible.