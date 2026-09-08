Reporta ANERPV baja en robo a transporte de carga en Puebla

La Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV) informó que en Puebla se registra una tendencia a la baja en los robos al transporte de carga, situación que relacionó con las acciones realizadas por el Gabinete de Seguridad Federal y el trabajo coordinado con empresas dedicadas al rastreo y protección de vehículos.

La organización empresarial reconoció las recientes detenciones y el desmantelamiento de grupos criminales que operaban en distintas zonas de Puebla. De acuerdo con el organismo, estas acciones han permitido obtener resultados favorables y disminuir la incidencia de robos a vehículos de carga en la entidad.

Sin embargo, la ANERPV señaló que el problema todavía no ha sido eliminado, debido a que las organizaciones delincuenciales continúan actuando con un alto nivel de violencia. Por esta razón, consideró necesario mantener de manera permanente las acciones de las autoridades para evitar que estos delitos vuelvan a aumentar.

Luis Enrique Villatoro Martínez, presidente de la ANERPV, informó que los datos más recientes de la asociación registran 133 casos de robo a vehículos de carga en Puebla durante lo que va de 2026. Aunque los robos continúan, el organismo indicó que las cifras muestran una tendencia descendente.

El presidente de la asociación explicó que esta reducción está relacionada directamente con la intervención del Gabinete de Seguridad Federal en la zona. También destacó la importancia de la información que las empresas de rastreo y protección vehicular comparten con las autoridades, ya que permite aportar datos y utilizar sistemas de inteligencia para combatir el robo de unidades.

La ANERPV reconoció el trabajo realizado por integrantes del Gabinete de Seguridad, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y otras instituciones que participan en los operativos contra los grupos criminales.

Uno de los puntos destacados por el organismo fueron las recientes detenciones que, de acuerdo con el boletín, incluyen a siete alcaldes poblanos, además de integrantes de organizaciones criminales. Para la asociación, estas acciones representan un avance para reducir los delitos relacionados con el transporte de carga.

Entre los municipios que presentan mayor riesgo se encuentran Puebla y Esperanza, los cuales juntos concentran el 22 por ciento de los casos de robo al transporte de carga registrados por la asociación. Después aparecen, en menor medida, los municipios de Amozoc, Cuautlancingo, Acatzingo, Palmar de Bravo y Tepeyahualco.

La ANERPV también consideró importante la detención de un grupo criminal que presuntamente operaba en la región de Esperanza. Entre los detenidos se encuentra el alcalde de ese municipio, Isaac Rodríguez Ochoa, además de integrantes de su administración pública, quienes son señalados por su presunta participación en actividades delincuenciales.

El organismo empresarial consideró que la coordinación entre las autoridades y las empresas privadas dedicadas al rastreo y protección vehicular ha comenzado a dar resultados. No obstante, insistió en que se necesita continuar con el trabajo de seguridad debido a que los grupos delincuenciales todavía representan un riesgo para los transportistas.

La asociación señaló que mantener el intercambio de información y los sistemas de inteligencia puede ayudar a las autoridades a detectar las zonas donde existe mayor riesgo y actuar de manera más rápida ante los robos.